Savonlinnan seudulla eletään ennätysten kesää – erityisesti luontomatkailu kiinnostaa

0

Kun tämän kesän ulkomaanmatkat peruuntuivat, suomalaiset ovat suunnanneet katseensa kotimaisiin matkakohteisiin. Savonlinnalaiset yrittäjät ovatkin huomanneet, että Savonlinnan seudulle on nyt hakeutunut moni, joka ei ole käynyt täällä aiemmin.

Maastopyöräily, melonta ja suppailu ovat tänä kesänä suositumpia kuin koskaan. Ihmiset haluavat nyt luontoon ja ovat valmiita luontoelämyksistä myös maksamaan.

Kiinnostus luontomatkailuun näkyy esimerkiksi Matkailukeskus Harjun Portissa Punkaharjulla. Yritys vuokraa yli 30 mökkiä Tuunaansaaressa ja pyörittää lisäksi välinevuokraamoa, jossa on toistaiseksi tahkottu ennätyskesää.

– Kesä on päässyt todella yllättämään vilkkaudellaan, toteaa Harjun Portin yrittäjä Markus Kaskinen.

Kevään valtaisan peruutusaallon jälkeen Harjun Portissa majoitusvarauksia on tullut lisää tilalle ja käytännössä tupa on ollut kesäkuun puolivälistä lähtien täysi.

– Saapuvat matkailijat ovat meillä nimenomaan kiinnostuneita aktiviteeteista, kuten kajakilla, fatbikeilla ja sup-laudoilla liikkumisesta, Kaskinen kertoo. Kaskisen mukaan erityisesti maastopyöräily kiinnostaa, ja Harjun Portti onkin kevään ja kesän aikana aloittanut maastopyöräreittien kehittämisen tekemällä reittisuosituksia alueen luontopoluista. Reittisuositukset ovat saaneet todella hyvän vastaanoton.

Myös Punkaharjulla sijaitsevassa Suomen Metsämuseo Lustossa ollaan tyytyväisiä kesän matkailijamääriin.

– Juhannuksen jälkeen kotimaan matkailijat ovat alkaneet liikkua myös Lustossa, ja heinäkuussa museossa onkin käynyt enemmän kotimaisia asiakkaita kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla, vaikka esimerkiksi linja-autoryhmät puuttuvat kokonaan, Luston toimitusjohtaja Pekka Äänismaa kertoo.

Luontokohteiden lisäksi myös Savonlinnan seudun perinteiset matkailukohteet ovat vetäneet puoleensa suomalaisia matkailijoita. Esimerkiksi Olavinlinnassa on ollut viime viikkoina aivan huimat kävijämäärät.

– Kesäkuussa avaamisen jälkeen Olavinlinnassa on vieraillut noin 4000-5000 kävijää per viikko, mikä on todella huikea määrä”, kertoo Päivi Paajanen-Salmi Museovirastosta.

Myös SaimaaHoliday Oravin yrittäjä Marie Louise Fant on huomannut, että tänä kesänä luontoaktiviteetit kiinnostavat tavallista enemmän.

– Ihmiset varaavat nyt meiltä kajakkeja omatoimiretkille, ja muun muassa kanoottivuokraus Koloveden kansallispuistossa on suosittua. Mutta myös opastettujen melontaretkien kysyntä on kasvanut, Fant kertoo.

– Lisäksi Linnasaareen kulkevalla reittiveneellä on ollut paljon porukkaa, samoin kuin norppasafareilla. Myös puuteltat ja Linnasaaren aitat ovat olleet viime aikoina täynnä melkein joka yö, Fant toteaa.

Savonlinnan seudun välinevuokraajat ovatkin saaneet kesän aikana myhäillä tyytyväisinä erityisesti aurinkoisina päivinä. SUP-Savonlinnan ohjaaja ”Suppijussi” Juha Miettisen mukaan aurinkoisella säällä niin kajakit, kanootit kuin sup-laudatkin menevät kaikki vuokralle. ”Tämä kesä onkin ollut selvästi parempi kuin edelliskesä, ja myynnissä olevat sup-laudat viedään suorastaan käsistä”, Miettinen sanoo.

Sen lisäksi, että kotimaiset matkailijat haluavat kokeilla nyt uusia luontoaktiviteetteja, he ovat valmiita käyttämään rahaa selvästi aiempia kesiä enemmän. Erilaisia aktiviteetteja ja retkiä järjestävän Activity Makerin yrittäjä Jari Naukkarinen on huomannut, että ne suomalaiset, jotka tavallisesti matkailevat kesälomalla ulkomailla, panostavat nyt kotimaan matkailuun. Naukkarisen mukaan palveluiden käyttäjiä onkin tänä vuonna selvästi enemmän kuin aiempina vuosina.

– Kun aiempina kesinä yksi perhe osti yhden aktiviteettituotteen, niin nyt sama perhe ottaakin useamman tuotteen, Naukkarinen lisää.

Tänä kesänä on ollut kysyntää myös uusille luontotuotteille. Sup jooga, joka on täysin uusi laji Suomessa, onkin ollut paikallisen Saimaa Trainingin yrittäjän ja joogaohjaaja Tanja Heiskasen mukaan yllättävän kysyttyä.

– Vaikka jooga sup-laudan päällä tuntuu monista ensikertalaisista hieman jännittävältä, selvästi tällainen luonnossa, veden äärellä tapahtuva rauhoittuminen kiinnostaa yhä useampia. Jälkeenpäin myös huomataan, että jännitys oli turhaa ja kokemus on ollut oikein mukava, Heiskanen miettii.

Tärkeänä toimijana Savonlinnan matkailukesässä on Savonlinna Live! -hanke, joka auttaa alueen elinkeinoelämää reagoimaan koronaviruksen tuomiin muutoksiin. ”Yksi hankkeen kohteista on luontomatkailu. Olemassa olevien palvelujen lisäksi toivomme Savonlinnan seudulle rakentuvan myös uusia hyvinvointiin, luontoliikuntaan, retkeilyyn, vesistömatkailuun ja virkistyskalastukseen kytkeytyviä matkailutuotteita”, Tarja Koskimaa, Savonlinna Live! -hankkeen projektipäällikkö selventää.