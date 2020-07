Norpille vaarallisia, kiellettyjä katiskoja on löytynyt Saimaalta – Luonnonsuojeluliitto pyytää varmistamaan, ettei Saimaalla käytetä löysänieluisia katiskoja

0

Saimaalla tehdyssä kalastuksenvalvonnassa on tänä kesänä löydetty lukuisia norpille vaarallisia, löysänieluisia katiskoja. Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on ympäri vuoden kiellettyä kalastaa katiskalla, jonka nielu pääsee leviämään yli 15 senttimetrin. Kielto perustuu valtioneuvoston asetukseen.

– Löysänieluisen katiskan vaarana on se, että norppa saa levitettyä nielun ja mahtuu tunkeutumaan sinne kalojen perässä. Katiskaan jouduttuaan norppa ei enää välttämättä pääse sieltä pois, vaan tukehtuu sinne, Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen kertoo.

Luonnonsuojeluliitto vetoaa nyt katiskakalastajiin että nämä eivät käyttäisi saimaannorpan keskeisillä elinalueilla norpille vaarallisia, löysänieluisia katiskoja. Se on kiellettyä norpan keskeisillä elinalueilla. – Tarkistathan, ettei katiskan nielu ole edes levitettynä yli 15 senttimetriä. Katiskan nielun on oltava tarpeeksi kapea, mutta myös riittävän vahva, ettei norppa saa sitä levitettyä ja siten mahdu tunkeutumaan katiskaan.

Liitto vetoaa myös katiskanmyyjiin. Asiakkaille pitää kertoa, että löysänieluiset katiskat ovat kiellettyjä norppavesillä. Myyjän pitäisi siis myydä norppaturvallisia katiskoja tai opastaa ostajia muuttamaan löysänieluinen katiska norppaturvalliseksi. Löysänieluisesta katiskasta saa helposti norppaturvallisen asentamalla katiskaan esimerkiksi harjateräksestä taivutetun nielurajoittimen. Nielurajoittimen voi tehdä itse tai niitä voi tiedustella Luonnonsuojeluliiton Lappeenrannan ja Savonlinnan aluetoimistoista. Nielurajoitin ei estä kalojen pääsyä katiskaan, mutta varmistaa, ettei norppa mahdu sinne.

Nielun leviämisen voi estää myös asentamalla nieluun useita nippusiteitä poikittain. Nippusiteiden on hyvä olla uv-suojattuja ja laadukkaita, jotta ne kestävät valon, veden ja lämmön aiheuttamaa kulutusta.

Katiskan voi hankkia myös valmiiksi norppaturvallisena. Norppaturvallisia ovat muun muassa Saimaa-katiskat ja osa Weke-katiskoista. Saimaa-katiskoja voi tiedustella Lappeenrannan aluetoimistosta. Saimaa-katiskan voi myös itse rakentaa Luonnonsuojeluliiton sivuilta löytyvien ohjeiden avulla.