Marjanviljelijä Salla Ketolainen Kesälahdelta: ”Jos viiden kilon mansikkalaatikko maksaa tänä kesänä alle 35 euroa, se ei ole a-luokan mansikkaa.” – Mustikasta odotetaan hyvää satoa

0

Marjanviljelijä Salla Ketolaisen Marjatila Lamminkannaksella Kesälahdella aloitettiin mansikanpoiminta ensimmäinen heinäkuuta. Salla Ketolainen poimi silloin 14 kiloa.

Tilalle tulee viisi suomalaista poimijaa. Haastattelupäivän iltana Ketolainen oli lähdössä hakemaan kahta poimijaa juna-asemalta. Äiti, isä, veli ja sisar auttavat toki tilan töissä.

Mansikkaa poimitaan kolmisen viikkoa, koska kausi alkoi niin hitaasti. Hinta ei halpene, ainakaan Ketolaisen tilalla. Viiden kilon laatikko maksaa 40 euroa.

– Jos viiden kilon laatikko mansikkaa maksaa tänä kesänä alle 35 euroa, se ei ole a-luokan mansikkaa.

Mansikka on nyt arvossaan. Vähäluminen viime talvi ei ollut hyvä mansikalle, koska lumi suojelee mansikkaa talvituhoilta. Routa nosteli mansikkapeltoja. Ketolaisella on mansikkaa nyt 1,0 hehtaaria, koska puoli hehtaaria mansikkaa paleltui tilalla viime talvena.

Mansikkapelto on suojaisessa paikassa keskellä metsää, kaukana vilkasliikenteisistä teistä ja asutuksesta. Salla Ketolainen sanoo, että hän ei ole hakenut mansikoilleen vielä luomustatusta, vaikka kaikki on mennyt tähän saakka säädosten mukaan, esimerkiksi pelto on ollut kolme vuotta puhtaana.

– Puhun mieluummin puhtaista, kemikaalittomista mansikoista. Minulla on kanta-asiakkaita, jotka tulevat ostamaan suoraan tilalta mansikkaa ja vadelmaa. Pitäisi varmaan laittaa tien laitaan mansikka-kyltti.

Ketolaisen mansikkaa on myös Reko-ruokapiirissä Savonlinnassa ja Joensuussa.

– Olen jopa miettinyt, että tarvitsenko luomu-statusta, pärjäisinkö ilman, koska siinä on aika paljon paperisotaa, pohtii Ketolainen.

Ketolainen käyttää luonnonmukaisia torjunta-aineita.

– Mansikkaan jää yleensä kaikista eniten torjunta-ainejäämiä. Esimerkiksi harmaahometta vastaan saatetaan mansikkapelto ruiskuttaa jopa neljä kertaa kesässä.

Ketolaisen pellon laidassa on mehiläispesä, jonka mehiläiset torjuvat harmaahometta luonnonmukaisesti.

–Laitan joka päivä yhden ruokalusikallisen sienivalmistetta pesään. Kun mehiläiset lentävät pellolle, niiden jaloissa on sienivalmistetta, joka tappaa harmaahomeen itiöitä.

Ketolainen ei käytä myöskään muita kuin luomu-lannoitteita, vaikka ne ovat kalliimpia kuin tavalliset lannoitteet.

–Luonto ja luontoarvot ovat minulle tärkeitä. Haluan, että luonnolla menee hyvin. Käytän esimerkiksi Soilfood-kaliumia vadelman lannoittamiseen. Jotkut karjatilalliset käyttävät myös karjanlantaa luomulannoitteena.



Vadelmaa on viljelty tilalla kymmenen vuotta. Makea Glen Ample-vadelma kypsyy kolmen viikon päästä.

Tilalla viljellään mansikan ja vadelman lisäksi Ben Tron-mustaherukkaa.

– Mustaherukka kun kypsyy, siinä kypsyy kaikki kerralla.

Tila on ollut suvulla vuodesta 1947. Ketolaisen tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos viitisen vuotta sitten, kun Salla Ketolaisen isä, marjanviljelijä Teuvo Ketolainen jäi eläkkeelle.

Ensi talvena Salla Ketolainen on koulunkäynninohjaajana Kesälahden koululla.