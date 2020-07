Pietari Makkosen tie on nyt taidepolku – Kulttuuriosuuskunta Vehrä toteutti maataideprojektin Enonkosken kirkonkylässä

0

Enonkosken järjestyksessä kolmas Taiderastit -tapahtuma keskittyy tänä kesänä Enonkosken

rantaraitille.

Kulttuuriosuuskunta Vehrän kesän 2020 aikana järjestämän maataideprojektin

ensimmäistä satoa on näytillä Pietari Makkosentien varrella. “Luonnon punojat” -projektin

ohjaajina toimivat taidekäsityöläinen Maya Linna ja taidepedagogi Simo Koivunen.

Kesän aikana täydentyvä Taidepolku on osa Vehrän ideoimaa yhteisöllistä

ympäristötaidehanketta, jonka kantavana ajatuksena on kestävyys ja ekologisuus.

Vehrä kutsuu vuosittain Enonkoskelle käsityöläisiä ja taiteentekijöitä ideoimaan ja toteuttamaan

ympäristötaidetta kunnan kanssa sovittuihin ja kuntalaisten ehdottamiin kohteisiin. Vehrän

kuratoimien taiteilijoiden ja käsityöläisten lisäksi mukaan toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi

myös paikalliset ITE-taiteilijat.

Taidepolulle tuotetaan vuosittain teoksia polkua laajentaen.

Taideteokset toteutetaan luonnonmateriaaleista siten, että ajan kuluessa kokonaisuus elää,

muuttuu ja häviää; teokset sulautuvat osaksi maisemaa tai maatuvat huomaamattomiksi.

Ulkokohteena Taidepolku ei vaadi aukioloaikoja ja on myös korona-aikana yleisöturvallinen.

-Projektin tavoitteena on inspiroida osallistujat katsomaan ympäristöään uusin silmin. Kaikki

teoksissa käytetyt materiaalit on kerätty kunnan kierrätyspisteistä, muun muassa puutarhajätepisteestä sekä luvan antaneiden maanomistajien metsistä tai rannoilta. Materiaaleissa huomioidaan aina ympäristöystävällisyys ja kierrätys. Toisen roska on toisen aarre, toteaa Simo Koivunen, yksi hankkeen ideoijista ja kuluvan kesän projektin vetäjistä.

Pietari Makkosentien varteen on koottu raaka-aineita myös polun käyttäjien omia taideteoksia

varten. Tikut, kävyt ja muutkin polun varrella olevat irtonaiset luonnonmateriaalit ovat vapaasti

käytettävissä. Taiteilijoiden toivotaan kuvaavan omat teoksensa ja merkitsevän ne

sosiaalisessa mediassa tunnuksella #enonkoskentaidepolku.

Projektista vastaavat Kulttuuriosuuskunta Vehrä sekä Enonkosken kunta.

Viime vuonna Vehrä tuotti kosken rantaa kiertävän historiakierroksen, jonka avulla on mahdollisuus tutustua Enonkosken kirkonkylän ja lähialueen monipuoliseen menneisyyteen. Kierroksella historiaan tutustutaan opastaulujen avulla.