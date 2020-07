ArtUp on kulttuurin runsaudensarvi -Saimaan Taideluolassa on muun muassa sirkustaidetyöpajoja, Talvisodan tykkejä, ympäristötaidetta, hologrammeja ja keskustelua

0

Saimaan Taideluolassa tapahtuu. Entisissä Retretin luolissa ja piha-alueella alkoi 5.7. ArtUp-tapahtuma, joka on varsinainen kulttuurin värikäs ilotulitus, runsaudensarvi. Tarjolla on 19.7. saakka ArtUp-tapahtumaa ja sen jälkeenkin 14.8. saakka taidetta. Kattaus on hengästyttävän runsas: muun muassa sirkustyöpajoja, open stage, modernia taidetta, ympäristötaidetta, installaatioita, keskusteluja, musiikkia, hologrammeja, SircusKalevala, perinteistä taidetta, paikallista taidetta, karaokea ja yksityisen punkaharjulaisen keräilijän Pete Paunosen Militaria-näyttely hätkähdyttävine tankkeineen ja aitoine Talvisodan tykkeineen.