Sähköhäiriötilanne helpottaa jo Keski-Karjalassa ja Ilomantsissa

0

Päivö-myrskyn aiheuttamien keskijännitevikojen korjauksen painopiste on tällä hetkellä PKS Sähkönsiirto Oy:n verkkoalueen pohjois- ja länsiosissa Nurmeksessa, Valimolla, Lieksassa, Juuassa, Kaavilla ja Tuusniemellä.

Keski-Karjalan ja Ilomatsin keskijänniteviat on saatu eilisen illan ja yön aikana korjattua, joten suurimmalle osalle asiakkaista on noilla alueilla saatu palautettua sähköt. Pienjännitevikojen korjaustyöt jatkuvat edelleen.

Perjantaina aamupäivällä kymmenen aikaan sähköttömiä asiakkaita oli noin tuhat.

– Kahdella helikopterilla tarkastetaan tänään vielä sähkölinjoja vikapaikkojen ja verkostovaurioiden kartoittamiseksi, PKS Sähkönsiirto Oy tiedottaa.

– Tämä on ollut poikkeuksellinen kesämyrsky, koska vikoja on niin paljon koko verkkoalueella. Rajujen myrskypuuskien takia suuria puita on katkennut ja kaatunut kovalla rytinällä linjoille rikkoen verkon rakenteita. Tällaisten vaurioiden korjaaminen vaatii konetöitä ja uuden verkon rakentamista, mikä hidastuttaa oleellisesti sähköjen palautumista, kertoo verkostourakointiyhtiö Enerke Oy:n toimitusjohtaja Janne Huotari.

Tänään on häiriönkorjaajia maastossa noin 100 henkeä ja kaksi helikopteria merkkaamassa vikapaikkojen koordinaatteja karttajärjestelmään.

– Pyrimme saamaan kaikki kj-viat korjattua tämän päivän aikana, mutta pj-vikoja jää vielä viikonlopulle, arvioi suurhäiriöjohtaja Jukka Ahonen PKS Sähkönsiirrosta.