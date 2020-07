Lukijalta: Vapaa-ajan asunnon arvo säilyy huoltamalla, palvelut kehittyvät käyttämällä

0

Kävin hiljan mykistymässä Astuvansalmen kalliomaalauksien edessä, ihastelemassa menneiden vuosituhansien ihmisten kättenjälkeä ja muistoja heillekin tärkeästä järviluonnosta. Aika vierii, mutta Saimaan viehätys pysyy. Pertti Törmälä oli terävässä puheenvuorossaan Saimaa-ilmiö 2026 ja mökkeily asian ytimessä (Puruvesi 30.6.2020).

Punkaharjun, Savonlinnan, Etelä-Savon ja koko Saimaan alueen vetovoima vapaa-ajan asumisessa on suurta ja edelleen kasvavaa. Viime vuosina toteutetuissa kyselytutkimuksissa on tullut ilmi, että mökkeily kiinnostaa myös nuoria (esimerkiksi Valtioneuvoston Nuoret aikuiset mökkiläisinä (2017) ja Omakotiliiton teettämä toukokuussa julkaistu kyselytutkimus.)

Aivan kuten Törmälä kirjoittaa, mökinomistajien keski-iällä on merkitystä. Maamme vajaan 512 000 mökin omistajien keski-ikä ja yleinen eläkeikä kulkevat suunnilleen samaa tahtia.

Tulevaisuutta ei seudullamme kannata jäädä odottamaan passiivisena, vaan muun muassa kannustaa vapaa-ajanasuntojen omistajia pitämään kiinteistönsä kunnossa ja korjausvelka hallinnassa.

Kun kunnossapitoa tehdään koko ajan pienin askelin, kustannukset pysyvät kurissa, eikä taakka nouse kohtuuttoman suureksi. Samalla vapaa-ajan asunto on myyntikunnossa, jos tilanne niin vaatii.

Omaan mökkiin liittyy usein hyvin vahva tunneside. Se on monelle suomalaiselle rakas paikka. Mökki saattaa pysyä saman perheen omistuksessa yli sukupolvien, vakituisten asuinpaikkojen ja jopa asuinmaiden vaihtuessa.

Tällä on merkitystä myös Törmälän esiin nostamaan vähällä käytöllä olevien mökkien vuokraamiseen. Kun tunneside on hyvin vahva, vuokraamista ei välttämättä nähdä vaihtoehtona. Mökistä luopumistakin saatetaan venyttää, vaikka omat voimat jo hiipuvat. Tämä on hyvin ymmärrettävää ja inhimillistä, mutta ei välttämättä palvele kiinteistökantamme arvon säilymistä.

Joku haluaa pitää mökkinsä itsellään, toinen keventää ylläpitokuluja vuokraamalla. Vapaa-ajan asumisen monimuotoisuus – olemisen ja elämisen erilaiset tavat – pitävät mökkikulttuurin elinvoimaisena ja kaikkia osapuolia palvelevana. Jos vuokraaminen on ajankohtaista, netistä löytyy useita palveluita, joiden avulla pääsee alkuun. Kannustan kokeilemaan!

Panu Litmanen

Projektikoordinaattori

Savonlinnan Hankekehitys Oy