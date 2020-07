Järvi-Suomen kylät ry toivoo kylä- ja seurantaloja vapaiksi kiinteistöverotuksesta

0

Järvi-Suomen kylät ry:n kevätkokous esittää, että kaikkien yleishyödyllisten yhteisöjen omistamilta kiinteistöiltä poistetaan kiinteistövero.

Koronapandemiasta johtuvien viranomaismääräysten vaikutus kylätoimijoille on ollut suuri. Kylä- ja seurantaloja ylläpitävät järjestöt ovat vaikeuksissa, kun tiloja ei voida vuokrata eikä tapahtumia järjestää. Näillä tuloilla sekä talkootyöllä on katettu tilojen kiinteitä kustannuksia.

Kylä- ja seurantalojen paikallinen harrastus- ja kulttuuritoiminta on pysähtynyt. Talojen kunnostamiseen ei uskalleta sitoa varoja. Monen järjestötoimijan taloudellinen tilanne ja loppuvuoden kiinteiden kulujen kattaminen on epävarmaa. Kiinteistöjen kiinteät kustannukset juoksevat toiminnan laantumisesta huolimatta täysimääräisinä.

Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, tai mikäli sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin.Kolmantena kriteerinä yleishyödyllisyyteen on se, että yhteisö ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Kaikkien tuloverolain 22 §:ssä lueteltujen edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti, jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä. Yleishyödyllisyys arvioidaan sekä sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan perusteella.

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin yleistä kiinteistöveroprosenttia alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voi olla nolla.

Järvi-Suomen kylät ry esittää kunnille, että ne valmistelevat kunnanvaltuustoilleen päätettäväksi esityksen, jolla yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti määritellään nollaksi.