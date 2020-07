Puruvesi Swimrun sujui mallikkaasti, tosin täysin kotimaisin voimin

0

Matkailutila Naaranlahdelta starttasi viime lauantaina Puruveden aalloille ja kankaille urheilemaan kaikkiaan 29 uintijuoksun harrastajaa.

Naaranlahden Janne Hänninen kertoo, että toista kertaa järjestetty Puruvesi Swimrun sujui hyvin ja vallitsevaan tilanteeseen nähden osallistujamääräänkin oltiin tyytyväisiä – vaikka usealla kisaajalla ilmoittautuminen tapahtuikin vasta aivan viime hetkillä.

Olosuhteiden osalta kisa vietiin läpi hyvässä säässä. Pisimmälle 40 kilometrin matkalle, eli Duo Double -sarjaan osallistujia ei löytynyt, muille matkoille kylläkin.

Hänninen sanoo, että kovimmat kilpailuajat paranivat viime vuoteen nähden kaikissa muissa paitsi Mono-sarjassa.

– Iso kiitos kuuluu myös maanomistajille ja talkoolaisille, jotka olivat mukana kisaa tekemässä, Hänninen kiittelee.

Viime vuonna kisaajia saapui yli 30 henkeä, mutta joukossa oli myös ulkomaalaisia kilpailijoita useasta eri maasta.

Ulkomaalaisten kilpailijoiden houkutteleminen alueelle on ollut yksi syy, miksi tapahtumaa on alkujaankin lähdetty kehittämään. Hänninen toteaa, että työtä sen eteen jatketaan edelleenkin, vaikka koronan vuoksi tänä vuonna ulkomaalaisia ei saatu mukaan.

– Esimerkiksi markkinointimateriaalia on tuotettu sillä kärjellä, että se herättäisi kotimaisten lisäksi kiinnostusta myös kansainvälisissä osallistujissa, Hänninen kertoo.

Puruvesi Swimrun järjestetään ensi vuonna kesäkuun 19. päivä. Järjestäjillä on halu jatkuvasti kehittää tapahtumaa. Reitit on kuitenkin määrä pitää pääpiirteittäin samana.

– Hienosäätöä voi mahdollisesti tulla, esimerkiksi siihen miten paljon on uintia ja miten paljon juoksua.

Puruvesi Swimrun 27.6. tulokset:

Cute, naiset

Maija Tiainen 2:11:53

Oona Haavisto 2:43:06

Johanna Rahko 2:46:38

Hanna Nuorviita 3:25:40

Cute, miehet

Janne Kyllönen 2:04:18

Pirkka Ojala 2:38:22

Mono, naiset

Sanna Aalto 3:27:34

Noora Pinola 3:27:40

Eeva Ojala 3:28:44

Terhi Koskela 3:33.28

Mono, miehet

Pekka Vehko 3:25:40

Janne Hänninen 4:03:59

Pekka Sorjonen 4:06:01

Duo standard, naiset

Sari Puumala / Eija Kestilä 5:17:00

Kati Teirioja / Outi Hyppölä 5:37:51

Duo standard, seka

Sanna Paavilainen / Mikko Lehmuskoski 4:58:51

Niina Luukkonen-Moglia / Federico Ferrara 5:12:22

Johanna Kara / Aki Kattelus 6:14:40

Duo standard, miehet

Sami Naatula / Tero Hyppölä 3:59:32

Matti Laine / Raimo Tamminen 6:01:09