Maksusitoumus kotipaikkakunnan terveysasemalta avaa pääsyn terveysasemien kiireettömiin hoitoihin, kuten ompeleiden poistoon tai haavojen hoitoon

0

Kesän lomakausi näkyy Sosterin terveysasemien puhelinpalvelussa.

– Meille tulee tällä hetkellä paljon soittoja loma-asukkailta, kuinka terveysaseman vastaanotolle pääsee, Sosterin avoterveydenhuollon ylilääkäri Esa Ruuskanen sanoo.

Hoitoon pääsee, kun kotipaikkakunnan terveysasemalta on siihen maksusitoumus tai kirjallinen hoitosuunnitelma.

Valtakunnallinen toimintapa on monelle tuntematon. Tieto siitä, että kiireetöntä hoitoa on mahdollista saada maksusitoumusta vastaan, ei ole kovin hyvin kansalaisille levinnyt.

– Maksusitoumuksen tiedustelu aiheuttaa soittajissa välillä vähän närkästystäkin, kun asia selviää vasta kun soittaja yrittää varata aikaa, Ruuskanen sanoo.

Kun maksusitoumus on kunnossa, aika terveysasemalle esimerkiksi tikkien poistoon järjestyy Sosterin keskistetyn puhelinpalvelun kautta.

Sosterilla on terveysasemat Enonkoskella ja Savonlinnan keskustassa, Punkaharjulla ja Kerimäellä. Savonrannan terveysasema on osan heinäkuuta suljettu.

Sosterin päivystys Savonlinnan keskussairaalassa auttaa aina, kun on äkillisesti alkanut vaiva joka tarvitsee kiireellistä hoitoa. Tällaisia ovat esimerkiksi lievät tapaturmissa tulleet vammat, äkilliset infektiosairaudet, pitkäaikaissairauksien pahenemiset sekä nopeasti kehittyneet mielenterveysongelmat. Ennen saapumista pitää soittaa päivystysapuun, josta annetaan saapumisohjeet.

Hätätilanteessa, kuten kova rintakipu, hengitysvaikeudet, runsas verenvuoto, tajunnan heikkeneminen, voimakas allerginen reaktio, suuret vammat, pitää soittaa hätänumeroon 112.