Vieraslajeille tarkoitettuja keräyslaatikoita on toimitettu puolille Savonlinnaa

0

Savonlinnan kaupunki yhdessä Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa innostaa kansalaisia keräämään jättipalsamia. Vieraslajeille tarkoitettuja keräyslaatikoita on sijoitettu ympäri kaupunkia.

Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijät ovat tehneet ja vieneet eri puolille kaupunkia vieraslajeille, kuten jättipalsamille ja lupiinille, tarkoitettuja keräyslaatikoita. Keräyslaatikoita on jo Nätkillä, Mertalassa, Kellarpellossa, Everlahdessa ja Kalastajakylässä. Laatikoita tullaan sijoittamaan lisää kantakaupungin alueelle sekä Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamiin.

Jättipalsami on levinnyt monin paikoin ympäri kaupunkia. Erityisen paljon sitä on Mertalassa Mertajärven ympärillä. Maanomistajalla on vastuu vieraslajien hävittämisestä, joten jokaisen tulisi huomioida oman pihan ympäristö ja kitkeä siellä mahdollisesti kasvavat vieraslajit.

Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hanke järjestää jättipalsamin keräystalkoot Mertalassa torstaina 9.7. klo 17-20, kokoontuminen Kerdin vieressä. Hanke järjestää talkoolaisille talkooeväät.

– Hienoa että VieKas-hanke järjestää keräystalkoot Mertalassa, toivottavasti saamme mukaan innokkaita kansalaisia, kertoo työvalmentaja Erja Turunen. Hän kannustaa myös kotipuutarhureita kitkemään vieraslajit omasta pihasta ja sen ympäristöstä.

Vinkkejä talkoolaisille sekä muille vieraslajien kerääjille:

• Kitke kasvi kokonaan juurta myöten irti maasta.

• Voit myös niittää ja kerätä jätteet keräyslaatikkoon.

• Mikäli kasvin siemenet ovat jo kypsymässä (siemenkota on pullea), kerää kasvi muovipussiin ja kaada kehikkoon sisällä. Näin siemenet eivät leviä uusille kasvupaikoille.

• Laita kehikkoon vain jättipalsamia ja lupiinia, ei muovia, eikä muuta ylimääräistä.