Mielipide: Saimaa-ilmiö 2026 ja mökkeily

0

Hienoa, että Savonlinna pääsi jatkoon kulttuuripääkaupunkikisassa!

Nyt kun työ jatkuu, on hyvä miettiä mikä on Saimaa-ilmiön ydintä. Yksi sellainen on mielestäni suomalainen mökkeily, joka on jäänyt ensimmäisen vaiheen hakukirjassa avaamatta. Siellä todetaan kyllä, että alueella on 127 000 mökkiä. Se ei kyllä kerro paljoa suomalaisesta mökkeilystä.

Olen ollut viime vuosin Punkaharjulla todistamassa ulkomaalaisten mökkivuokralaisten suunnatonta ihastelua suomalaista mökkeilyä kohtaan. He eivät voi uskoa todeksi omaa rantaa, harvakseltaan sijoitettuja omia mökkejä saunoineen, jätevesijärjestelmiä jne. Eli meille normaalia mökkeilyä. Olavinlinna on tietenkin tärkeä vetonaula Savonlinnalle ja saa siksi runsaasti palstatilaa hakukirjassa, mutta Euroopassa omalla autolla ajellessani olen todennut, että komeita linnoja Euroopassa kyllä riittää.

Mökit ovat yksi Suomen kansallisvarallisuudesta, jonka tulevaisuus on uhattuna. Mökkien omistajien keski-ikä on pitkästi yli 60 vuotta. Uusi sukupolvi on lapsuudessaan nähnyt vanhempiensa jatkuvan raatamisen mökeillään. Samaa ei haluta itse tehdä. Hekin – ulkomaalaisten ohella- kyllä mielellään tulevat mökille, jos kaikki on ”valmiiksi tehty” ja voi vain mökkeillä ilman raatamista.

Alueen 127 000 mökkiin voi teoreettisesti majoittua noin puoli miljoonaa henkilöä joka yö ainakin kesällä. Niiden ”valmiiksi tekeminen” työllistäisi suuren joukon.

Omistajat eivät mökkiä tarvitse kokoaikaisesti tulevaisuudessakaan. Niistä riittäisi paljon kapasiteettia turistien käyttöön ja näin saisi tuloja mökkien kunnossapitämiseen.

Omistan myös pienen metsäpalstan Savonlinnassa. Olen saanut jatkuvasti erilaisia kutsuja tilaisuuksiin, jossa tarjotaan apua sukupolvenvaihdokseen, yhteismetsään liittymiseen jne. Joku tietää, että minulle tällaiset asiat ovat ajankohtaisia.

Tämän kansallisvarallisuuden säilyttämiseen on kehitetty monia eri keinoja. Yhtään kutsua en ole saanut mökkeilyyn liittyvän kansallisvarallisuuden säilyttämisen tiimoilta.

Moni Saimaan kulttuuritapahtumista on kuitenkin syntynyt mökkeilyn ansiosta. Elinvoimaisena ne eivät pysy, jos mökkeilystä ei pidetä hyvää huolta.

Uusi sukupolvi ei oikein uskalla ottaa kantaa mökkeilyyn, koska sitä voi helposti pitää ekolokisesti sopimattomana. Koronaviruskin osoitti, että mökkeily nähtiin oikopäätä enemmän uhaksi kuin mahdollisuudeksi. Olemassa olevan mökkikannan säilyttäminen ja elinvoimaisena pitäminen on kuitenkin tärkeä kulttuuriteko.

Mielestäni Metsämuseon (Lusto) lisäksi tarvitaan toiminnallinen Mökkimuseo, joka paitsi kertoo mökkeilyn kehityksestä myös, organisoi erilaisia tapoja mökkeillä erilaisilla mökeillä. Tämän ympärille organisoituu sitten pikkuhiljaa erilaisia tapoja omistaa mökki, pitää sitä kunnossa, vuokrata vapaata kapasiteettia jne.

Näin mahdollistetaan suuremmalle joukolle päästä nauttimaan Saimaan ihanuudesta. Tapahtuuhan valtaosa alueen kulttuuritapahtumistakin mökeillä. Varmaan tänäkin juhannuksena, kuten aina ennenkin, esim. haitarin soittoa kuului enemmän mökeillä kuin muualla.

Pertti Törmälä

Mökkiläinen