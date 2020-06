Laiturilla-foorumi löytyy nyt netistä – Vapaa-ajan asumisesta voi keskustella virtuaalisessa työpajassa.

0

Vapaa-ajan asumista Etelä-Savossa kehittävä Laiturilla 2-hanke on avannut Laiturilla-fooruminsa tänä kesänä netissä poikkeuksellisesti verkkoversiona.

– Nyt kun emme voi kokoontua yhdessä saman pöydän ääreen keskustelemaan vapaa-ajan asumisesta, tuomme Laiturilla-foorumin aineistot ja keskustelumahdollisuuden ihmisten ulottuville verkossa, sanoo hankekoordinaattori Panu Litmanen Savonlinnasta.

Hankkeen virallinen nimi, Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi, kertoo paljon sen tavoitteista.

Kyse on maakunnallisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Jatkuva vuorovaikutus kuuluu toimintatapaan.

Laiturilla-foorumin teemana on tällä kertaa vapaa-ajan asuminen ja elinvoima.

Foorumin aineistot sisältävät teemaa käsitteleviä videoita ja äänellä varustettuja powerpoint-esityksiä.

Mukana on myös eteläsavolaisten kunnanjohtajien ajatuksia vapaa-ajan asumisesta ja sen merkityksestä kuntien elinvoimalle.

Foorumin aineistot on tarkoitettu niin mökkeilijöille, kuntalaisille, yrittäjille, virkamiehille kuin päättäjillekin. Aineistoihin voi tutustua omaan tahtiin.

– Jokaisen foorumiaineiston kohdalla on myös kommentointimahdollisuus, jossa voi kommentoida esitystä, esittää kysymyksiä tai aloittaa oman keskustelun aiheesta, sanoo Panu Litmanen.

Kommentointimahdollisuus on avoinna 6. heinäkuuta saakka.

Laiturilla-hankeen tuottamana yleisön ulottuvilla on podcasteja, joiden seurassa kuullaan välähdyksiä Savonrannalta, Punkaharjulta, Pihlajavedeltä ja Kerimäeltä.

Podcastit on tuotettu Laiturilla 2 -hankkeen puitteissa ja suunnattu kaikille, jotka haluavat tuntea mökki- ja kotiseutunsa hieman paremmin.

– Toivomme niiden omalta pieneltä osaltaan syventävän ihmisten kiinnostusta seutuamme kohtaan sekä tuovan vakituisia asukkaita ja kaikkia muita täällä aikaansa viettäviä hieman lähemmäksi toisiaan, Panu Litmanen kertoo.

Jokaisen jakson yhteyteen on kerätty linkkivinkkejä eri alueilla ja niiden palveluihin, aktiivisiin kyliin, tarinoihin ja paikkoihin.

Podcastit löytyvät Savonlinnan vapaa-ajan asukkaille suunnatun Palveluja mökille -sivuston kautta ja niitä voi kuunnella myös Soundcloud-palvelussa.

Laiturilla-foorumi löytyy netistä osoitteesta https://laiturilla.fi/foorumi