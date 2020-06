Kerimäen ja Punkaharjun palvelu- ja asiointi-pisteiden aukiolot tapetilla

0

Savonlinnan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta hallintojohta-kaupunginlakimies Aki Rasimuksen tekemään päätökseen Punkaharjun ja Kerimäen palvelu- ja asiointipisteiden aukioloista.

Viranhaltijapäätöksessä oli linjattu, että Punkaharjun palvelu- ja asiointipiste olisi ollut marraskuun alusta lähtien avoinna vain maanantaisin ja tiistaisin klo 9.00-12.00 ja 12.30-16.00; Kerimäen palvelu- ja asiointipiste puolestaan vain torstaisin ja perjantaisin klo 9.00-12.00 ja 12.30-16.00.

Perusteeksi Rasimus oli kirjannut näiden palvelu- ja asiointipisteiden vähentyneet asiakasmäärät. Lisäksi todettiin, että Punkaharjun palvelupisteen toimistosihteeri on ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään vuoden 2021 alusta alkaen ja keskushallinnon hallintopalveluille on asetettu henkilöstömenojen säästötavoite vuosille 2019-2022.

Tuukka Suomalaisen (kesk.) esityksestä kaupunginhallitus kuitenkin edellytti, että kaupunginhallitukselle tulee valmistella aineistoa palvelupisteiden kävijämääristä, sekä palvelupisteiden henkilökunnan hyödyntämistä muuhun hallinnolliseen työhön, kun varsinaista palvelupistetyötä ei kokopäiväsesti ole. Kaupunginhallituksen päätöksessä todettiin, että korona-ajan esimerkki etätyön sujuvuudesta on ollut rohkaiseva ja hallintotyötä on voinut tehdä hyvin hajautettunakin.