Heinäkuussa verkkokalastus sallittua, mutta riskialtista vielä tämän kevään kuuteille

Saimaannorpan suojelemiseksi kalastusrajoitusalueella verkkokalastus on kielletty kesäkuun loppuun saakka, pois lukien alle 22 mm:n muikkuverkot. Heinäkuun alusta verkkokalastus on sallittua, mutta kesäkuun jälkeenkin on kielletty muun muassa riimu- ja vahvalankaiset verkot.

Ympärivuotisesti on 2770 km2:n alueella kielletty muutkin norpalle vaaralliset pyydykset, kuten väljänieluiset katiskat ja merrat. Viime kesänä heinäkuun alussa jäi useita kuutteja pääosin kuhan ja hauen kalastukseen pyynnissä olleisiin verkkoihin.

– Veden lämpötila on korkea helteiden vuoksi ja kala pilaantuu verkossa nopeasti. Verkkoja ei kannata pitää pyynnissä pitkään ja heinäkuussa kuutilla on riski jäädä verkkoihin. Elokuusta alkaen riski on jo huomattavasti vähäisempi, kertoo kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Verkkokalastusta kannattaa harkita nyt aiempaa tarkemmin helteiden takia ja siksi, että kuutteja kuoli kevättalvella normaalia enemmän petojen ja heikkojen pesimäolosuhteiden takia. Muikkuverkko on saimaannorpille lähes riskitön pyydys, mutta vastaavasti kuha- ja ahvenverkot voivat olla vaarallisia kuutille vielä heinäkuussa.

– Heinäkuussa vapaa-ajankalastajat saavat saaliiksi hauen, ahvenen ja kuhan helposti heittokalastuksella ja vetouistelulla. Nyt on hyvä hetki opetella jigi-kalastus ahvenen ja kuhan pyynnissä, siinä tulee myös haukea saaliiksi, kertoo kalastusbiologi Teemu Hentinen.

Verkkojen lisäksi katiska voi olla saimaannorpalle vaarallinen. Saimaalla on havaittu kalastuksen valvonnassa asetuksen vastaisia väljänieluisia katiskoja, kaupasta ostettu valmiskatiska ei olekaan laillinen pyydys, jos nielua ei itse vahvista. Lähes kaikki yksinieluiset katiskat tarvitsevat nielun vahvistamisen. Katiskan nielun on oltava niin vahva, ettei norppa pysty levittämään sitä yli 15 cm levyiseksi. Nielua voi vahvistaa poikittaisilla nippusiteillä ja vaikka harjateräksestä tehdyllä nielunrajoittimella.