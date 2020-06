Satavuotias, jonka muisti on liian hyvä – Raskaat työvuodetkaan eivät taittaneet Kerttu Kupiaisen selkää.

0

Kun Kerttu Kupiainen vastaa puhelimeen, aluksi pelkää soittaneensa väärään numeroon.

Vastaajan pitäisi olla kohta satavuotias, mutta ääni ja jutut kuulostavat ainakin parikymmentä vuotta nuoremmalta.

Ei ole väärä numero. Kerttu vaan on vielä niin tikissään.

– Kotihoitajatkin ovat sanoneet, että ei uskoisi satavuotiaaksi. Sanoin, että enhän mie vielä olekaan, lauantaina 27. kesäkuutahan se vasta täyttyy, naurahtaa mummo.

Kerttu Kupiainen on asunut kaksi vuotta Kerimäen kirkonkylässä vanhustentukiyhdistyksen rivitaloyksiössä. Sitä ennen vierähti neljännesvuosisata Savonlinnassa.

Juuret ovat kuitenkin tiukasti Kerimäen Silvolassa ja Simpalassa.

Syntymäkoti oli Silvolan Ala-Heikkilässä. Sikasopan teko oli kesken, kun äidistä alkoi tuntua, että lapsi tulee.

Hevospelillä lähdettiin Savonlinnaan synnyttämään, mutta Nojamaanhovin kohdalla piti jo poiketa vanhaan saunaan. Siellä Kerttu syntyi.

Isä ehti ostaa tilalle isoja koneita, mutta otti ja kuoli ennen aikojaan, kun Kerttu oli viisivuotias. Äiti myi tilan ja perhe muutti Simpalaan.

Tuleva puoliso, kahdeksan vuotta vanhempi Onni Kupiainen sattui ensimmäisen kerran talossa, jossa Kerttu kävi pyhäkoulussa.

– Yksissä naapurin hautajaisissa Onni taisi jo kahtoa vähän, että kukas tyttö tuo on.

Syksyllä 1939 mentiin jo naimisiin. Sitten alkoi sota. Härkävaunu vei miehen 10. lokakuuta.

Innokkaana kynämiehenä Onni päätyi esikuntakirjuriksi ja selvisi molemmista sodista, toisin kuin veljensä Tuomas Nikolai, joka kaatui jo talvella 1940. Alikessuna mennyt Onni palasi vääpelinä.

Nuorikko Kerttu jäi Onnin kotiin Kapakkalaan ”mummon ratoksi”. Talvella 1940 paikka oli välillä täynnä evakkoja.

Rauhaa ei kestänyt pitkään ja kohta oli esikoinen Niilokin tulollaan.

– Sota läheni niin, että Punkasalmi oli evakuoitu Lahdenkylään ja meilläkin piti kirjoittaa nimiä huonekaluihin. Ei tok’ onneksi tarvinnut lähteä.

Sotien jälkeen Onni tuli isännäksi Ala-Kapakkalaan. Arki alkoi maanviljelyksen, vajaan kymmenen lehmän, sikojen ja kanojen kanssa. Lapsia kertyi viisi.

Entäs ne nuoruusvuodet?

– Pienestä asti piti tehdä työtä. Pelloilla, kasvimailla, navetassa äidin apuna. Ei maalta silloin laitettu lapsia kouluun, paitsi sisko, joka särki lonkkansa mäenlaskussa.

Kertun opinnot tulivat kansa-, jatko- ja rippikouluista. Sota-aikana Ala-Kapakkalassa piti tehdä peltotöitäkin.

– Sain kyllä hevosenkin valjaisiin ja kävin sillä kaupalla.

Onni toimi kylällä ”nurkkasihteerinä” ja täytteli ihmisten verolomakkeita. Pöytä oli usein kuitteja täynnä.

– Olisi se pystynyt siinä hommassa enempäänkin. Haki valtiolta avustukset Simpalan tien tekoonkin.

Vuonna 1983 Onni lähti lisäämään haketta lämmityskattilaan eikä palannut siltä reissulta. Sydän petti laakista.

Kerttu eleli vielä toistakymmentä vuotta Silvolassa, kunnes muutti kaupunkiin ja sieltä Kerimäelle.

Kotihoito käy kolme kertaa päivässä auttelemassa. Vessareissut sujuvat vielä itsenäisesti. Aamukahvit mummo keitteli pitkään itse.

– Lääkäri sanoi sitten, että pitää tämän ikäisen saada jo aamukahvi pöytään.

Perjantai on saunapäivä ja Kerttu ottaa kovat löylyt.

– Menen ihan ylälavalle. Nuoremmat jää kuulemma alemmas.

Kun jalkojen renkkaaminen paheni kaupungissa, alettiin Kertulle suunnitella paikkaa palvelutalossa. Huonekin oli jo katsottu.

– Sitten tuli semmoinen palaveri ja jonkin ajan päästä siitä lausunto, että ei pääse palvelutaloon. On kuulemma liian hyvä muisti.

– Heikki-poika tämän asunnon sitten löysi ja hyvä niin. Sanoin aina että haluan vielä takaisin Kerimäelle, jos tulen huonommaksi. Tuollahan se Onnikin on lähellä.