Liiketontti myyntiin Kerimäen paraati-paikalta

0

Kerimäen kirkonkylän sisääntuloväylän varressa, näkyvällä paikalla oleva liiketontti tulee myyntiin tai vuokrattavaksi.

Savonlinnan tekninen lautakunta on hinnoitellut Kerimäentien ja kantatie 71:n risteyksen tuntumassa, ST1-huoltoaseman viereisellä pellolla olevan kaavatontin. Tontin kaavamerkintä KTY mahdollistaa muun muassa liikerakentamisen. Runsaan neljän tuhannen neliömetrin suuruisella tontilla on rakennusoikeutta 1500 kerrosneliömetriä.

Kaupunki teetti ulkopuolisen riippumattoman arvion rakennusoikeuksien hinnoista Savonlinnan yritysalueilla. Kerimäellä liikerakentamiseen soveltuvien K-tonttien rakennusoikeuksia hintahaarukaksi saatiin 10-30 euroa kerrosneliömetriltä. Tekninen lautakunta vahvisti kyseisen tontin perushinnaksi 30 000 euroa ja vuokraksi 1500 euroa vuodessa.

Tontti laitetaan julkiseen hakuun tämän vuoden aikana. Tontit voidaan varata tai ne voidaan luovuttaa vuokrattavaksi.

Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti omakseen koska tahansa vuokrakauden aikana sen jälkeen, kun tontille on rakennettu vuokrasopimuksessa sovittavalla tavalla.

Mikäli useampi jättää hakemuksen samasta tontista ratkaistaan tontin saaja arpomalla.

Tontin hinnoittelun taustalla on, että Kerimäeltä on ollut joitakin kyselyjä yritystonteista. Kaupungilla on kirkonkylässä luovutuksen piirissä vain kaksi vapaata tonttia teollisuusalueelta.

– Tämän tontin tuomisella luovutuksen piiriin halutaan laajentaa ja monipuolistaa alueen tonttitarjontaa, perustelee maankäyttöinsinööri Riku Mönkkönen.

Korona-aika on Mönkkösen mukaan lisännyt tonttikyselyjä Savonlinnassa muutenkin.