Maakuntasarjan pelit käyntiin

Pesäpallon maakuntasarjan käynnistyi ja myös Punkaharjun ja Kesälahden Urheilijoilla on tällä viikolla ensimmäisiä otteluita ohjelmassaan.

KesU aloitti kauden vieraspelillä jo tiistaina Kiteetä vastaan. Avauspeli päättyi Kiteen eduksi luvuin 0-2 (3-10 ja 3-5).

PuU:lla on edessä ensimmäinen vieraspeli tänään torstaina Imatraa vastaan.

Ensimmäinen kotipeli Horkkanotkon kentällä KesU:lla on 1.7. kello 18 imatralaisa vastaan. Punkaharjulla puolestaan pelataan jo sunnuntaina 28.6. Sanskin Montulla juvalaisia vastaan kello 15 alkaen.

PuU:n Tommi Siitosen mukaan tähän kauteen lähdetään lähes samalla miehityksellä, kuin viime vuonna.

Harjoittelun punkaharjulaiset käynnistivät pienillä porukoilla koronavarovaisuus huomioiden hetimmiten, kun kenttä alkoi keväällä olemaan pelikunnossa.

– Pesis on siitä hyvä laji, että esimerkiksi turvavälejä on helppo pitää, Siitonen toteaa.

Maakuntasarja käynnistyy nyt noin 1,5 kuukautta normaalia myöhemmin.

Kausi jatkuu elokuun loppupuolelle saakka, mutta pelejä kertyy lähes puolet normaalia vähemmän.

– Kahdeksan peliä per joukkue pelataan: neljä kotipeliä ja neljä vieraspeliä.

Jos on pesäpallo turvallinen laji pelaajille, on sitä turvallista seurata myös yleisökin.

Siitonen kuvailee, että korona-tilanne tuo käytännön järjestelyihin vain pieniä muutoksia: esimerkiksi katsomoihin tehdään turvavälien pitoon ohjaavia merkintöjä.

Tilaa pelin seuraamisen on kentällä hyvin ja yleisöä kannustetaankin paikallisen urheilun pariin.

– Pelitapahtuma kestää yleensä noin 2-2,5 tuntia. Paikalle pääsee maksutta, mutta kanttiini palvelee ja kannatusarpojen myyntiä on, Siitonen kertoo.

PuU:n kotipelit 2020

28.6. PuU – Juva klo 15

15.7. PuU – Kitee klo 18

5.8. PuU – Imatra klo 18

12.8. PuU – KesU klo 18

KesU:n kotipelit 2020

1.7. KesU – IPV 3 klo 18

8.7. KesU – PuU klo 18

22.7. KesU – KiPa 3 klo 18

15.8. KesU – JuPe klo 15