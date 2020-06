Euroopan kulttuuripääkaupunki -tittelin tavoittelu jatkuu – Saimaa-ilmiö läpäisi kulttuuripääkaupunkihaun esivalinnan

0

Savonlinnan kaupunki tiedottaa, että Mikkelin, Kuopion, Joensuun, Lappeenrannan ja Savonlinnan kaupunkien sekä Etelä-Savon maakuntaliiton, Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sekä Etelä-Karjalan liiton yhteinen Saimaa-ilmiö-hanke valittiin jatkoon kansainvälisen asiantuntijaraadin esivalintakokouksessa 23.-24.6. Esivalinnan läpäisseet kaupungit julkistettiin lehdistötilaisuudessa 24.6. Savonlinnan lisäksi jatkoon pääsivät myös Tampere ja Oulu.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine on erittäin tyytyväinen, että haussa päästiin jatkoon. Hyvin alkanut yhteistyö tiivistyy seuraavassa vaiheessa, kun valmistetaan lopullinen hakukirja varsinaista valintaa varten.

– Tässä vaiheessa esitän Savonlinnan kaupungin puolesta lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme ja kaikille, jotka ovat myötävaikuttaneet Saimaa-ilmiön syntymiseen. Jo esivalinnan läpäiseminen on hieno saavutus ja se on osoitus ennen kaikkea itäsuomalaisen yhteistyön voimasta, toteaa Laine. Hän lisää, että kulttuuripääkaupunkitittelillä on toteutuessaan merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.

Kulttuuripääkaupunkihaun toisessa vaiheessa valmistetaan 100-sivuinen lopullinen hakukirja, jossa esitellään tarkennettu ja yksityiskohtainen suunnitelma kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasta ja toteutuksesta. Ennen lopullista valintaa asiantuntijaraadin delegaatio tutustuu hakijakaupunkeihin paikan päällä.

Sillanrakentajien puheenjohtajana toiminut Joensuun kulttuurijohtaja Sari Kaasinen on innoissaan jatkoon pääsystä.

– Olemme rakentamassa yhteistä tarinaa, joka todella ansaitsee tulla kuulluksi. Saimaa-ilmiö2026 on saattanut meidät uudenlaiseen yhteistyöhön, jota on tärkeää jatkaa. Esittelymme kansainväliselle valintaraadille tehtiin kunnon itäisellä ilolla, ja Saimaa-ilmiön tarinaa ja teemoja avattiin ilon kautta!, kiteyttää Kaasinen.

Savonlinnan kaupungin nimissä tehtävää kulttuuripääkaupunkihakua oli kansainväliselle asiantuntijaraadille esittelemässä kuusihenkinen delegaatio, johon kuuluivat Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, Saimaa-ilmiön valmistelutiimin Sillanrakentajien puheenjohtaja Sari Kaasinen, joensuulainen valotaiteilija Kari Kola, projektityöntekijä Jarkko Kääriäinen Itä-Suomen yliopistosta sekä hankkeen koordinaattorit Anu-Anette Varho ja Reko Tammi. Esittelytilaisuus koostui 30 minuutin esityksestä sekä tunnin mittaisesta keskusteluosuudesta, jossa valintapaneeli esitti kysymyksiä.