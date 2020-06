Seutukunta, jota kelpaa suositella

0

Kesäsesonki vaikuttaa lähteneen seutukunnallamme hyvällä vauhdilla käyntiin jo kesäkuun puolella. Koronakevään mittaan nähdyt otsikot ja ennakoinnit kotimaan matkailun kasvusta tuntuvat käyvän toteen.

Kun tilanteet muuttuvat yllättäen ja nopeasti, nousee esiin myös perustekemisen merkitys. Erityisesti Punkaharjulla matkailua on kehittetty määrätietoisesti jo usean vuoden ajan – paljolti matkailuyrittäjien omalla panostuksella ja yhteistyöllä. Tunnettavuutta on jo hyvin pohjalla. Onkin mielenkiintoista aikanaan nähdä, miten vallitseva maailman tilanne näkyy tämän vuoden matkailutilastoissa.

Joskus kuuluu sanottavan, että savonlinnalaisilla ja savolaisilla on taipumusta surkutteluunkin, eikä aina nähdä oman alueen hienoutta ja mahdollisuuksia. Aika ajoin onkin hyvä muistuttaa, että kyllä seutukuntaamme voi hyvillä mielin – hieman henkseleitä paukutellenkin – suositella tutuille ja tuntemattomamille.

Asian voi nähdä niinkin, että jos jonkun itä-suomalaisen naapurikaupunkimme pitää käydä kovasti kysyttyjä luontokohteita ja muita nähtävyyksiä listaamaan, niin montako kansallismaisemaa, keskiaikaista linnaa, maailman suurinta puukirkkoa, huikeaa luonnonsuojelualuetta ja kansallispuistoa, tai maamme kirkasvetisintä järveä tuohon listaan saadaan mahtumaan. Noin alkajaisiksi.

Savonrannalla on sataman tiimoilta saatu melko suuri joukko paikkakuntalaisia yhteisen asian pariin. Puitteetkaan eivät aivan eurolla vaihtaneet omistajaa, mikä viestii siitä, että toimijoilla on vakavat ja pitkälle tähtäävät aikeet. Suunnitelmat ja lupaukset viitoittavatkin tietä hyvään suuntaan.

Toki tekijöillä on nyt myös näytönpaikka edessä. Esimerkiksi keväällä paikalla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa pidettiin puheenvuoroja Savonrannalla koetusta nurkkakuntaisuudestakin. Toivoa sopii, että laajaa ja uudenlaistakin yhteistyötä kehittyy satama-toiminnan myötä.

Yleisesti on hyvä muistaa se, mitä Savonrannan satama-alueen uudet omistajat tuovat vahvasti esiin. Tekemisen pitää lähteä meistä itsestämme ja jokainen paikkakuntalainen on jo itsessään käyntikortti alueestamme.