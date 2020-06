Enonkoski – kaunis ja monimuotoinen luontokohde, jota voi aina palata tarkastelemaan uudelleen

0

Luonnon kauneutta ja kulttuurihistoriaa. Enonkosken koskenranta heräsi uuteen eloon pari vuotta sitten, jolloin kosken alajuoksulla avattiin käyttöön uusi kevyen liikenteen silta.

Nyt kosken voi ylittää neljästä kohdasta ja nauttia koskiluonnosta lyhyemmän tai pidemmän kaavan mukaan. Jokivarteen on sijoitettuna levähdyspenkkejä minkä ansiosta liikuntarajoitteisetkin voivat lähteä lenkille turvallisesti ja istahtaa alas, jos jalat eivät kanna koko matkaa yhteen menoon.

Lahdesta kotoisin oleva Maija Linna viettää kesäisin aikaa Enonkoskella ja hämmästyy joka kerta uudelleen koskenrannan kauneudesta. Luonto- ja eräopas tarkkailee erityisesti koskenrannan kasvillisuutta.

– Kosteana ympäristönä tämä on kasvillisuudeltaan rikas ja monimuotoinen. Päivänvalossa alueella on paljon nähtävää, mutta näkymät ovat hienot myös illalla.

Maija Linna kannustaa kävijää kulkemaan koskirantaa luontomielellä, uppoamaan äänimaisemaan, tarkkailemaan monipuolista kasvi- ja eliömaailmaa.

– Aina voi palata uudestaan seurailemaan muutostilaa, miten sama maisema elää ja muuttuu vuodenaikojen mukana. Koskiranta on todella kaunis luontokohde, hän sanoo.

Jokivarren luontoa voi tarkastella monesta näkökulmasta, kulkijan kiinnostuksen mukaan.

Yksi on kiinnostunut hyönteisistä ja vesikasvillisuudesta, toinen linnuista ja kolmas ehkä puustosta tai paikalla toimineen sahan raunioista. Alueella on jokaiselle jotakin.

Kesän kulku keväästä syksyyn värittää aluetta voimakkaasti.

Keväällä leimallista ovat lintujen äänet, loppukesästä hepokatin siritys ja syksyn pimeinä iltoina rannalla voi seurata vaikka lepakoiden lentonäytöksiä.

Koskelo pesii kosken alajuoksulla joka vuosi ja sen perhe-elämää on mukava seurata alkukesällä. Naurulokki on koskenrannan uskollinen asukki ja tervapääskytkin lentelevät ahkerasti läheisen Jaakonpuiston alueella.

Heinäkuussa kosken rannoilla lentelevät lukuisat erilaiset korennot, joiden värit vaihtelevat sähkönsinisestä kirkkaan keltaiseen.

– Ihminen etsii luonnosta rauhaa, mutta oikeastaan luonnossa ei ole rauhaa, vaan jatkuva selviämiskamppailu, Maija Linna kertoo.

Koski ei hiljene koskaan, mutta monet kokevat sen äänet rauhoittavina.

Luonnossa ei ole rauhaa, vaan jatkuva selviämiskamppailu.

Hyypiänniemeen menevän tien varrella maisemaa hallitsevat suuret männyt, mutta koskenrannan tyypillinen puu on myös tervaleppä.

Kosken eteläpuolelle nousevalla mäellä kohoaa ravintola- ja majoituspalveluja tarjoava Korpi Bistro Guesthouse. Sen tontille on kauan sitten istutettu monilajinen puulajipuisto.

Vanhan perinteikkään rakennuksen ympäristössä kasvaa douglaskuusia, sembramäntyjä, peukemänty, lehtikuusia sekä saarnipuita. Myös vaahtera kuuluu alueen jalopuulajeihin.

Suurin osa erikoispuista on istutettu 1900-luvun alkupuolella, jolloin alueella toimi Kaukas-yhtiön maatila, Hovimäen kartano.

Maija Linna on perehtynyt luonnonyrtteihin ja luonnonkasvien hyödyntämiseen. Alkukesällä hän näkee kosken varrella paljon syötäviä yrttejä, esimerkiksi vuohenputkea ja nokkosta.

– Ne ovat pinaatin veroisia ruuan raaka-aineita.

Kosken alajuoksulla kasvaa osmankäämi rehevänä. Sen varsi on syötävä ja siitä saa paljon energiaa.

Laituri on hyvä paikka onkimiselle, joten kalaakin on tarjolla. Mato-ongella ahvenia voi pyydystellä jokamiehenoikeudella.