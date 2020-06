Antti Ketonen, Hevisaurus, Mokoma ja Arja Koriseva Punkaharjulle – Luola Eventsin loppuvuosi täydentyi

0

Musiikkielämyksiä koko perheelle sekä iskelmän ja raskaan musiikin ystäville. Punkaharjulainen Luola Events on täydentänyt loppuvuoden tapahtumakalenteriaan monipuolisella ohjelmistolla.

Aimmin julkaistujen tapahtumien lisäksi Tuunaansaaren luolaan on tulossa esiintymään muun muassa Hevisaurus, Antti Ketonen, Mokoma ja Arja Koriseva.

Tapahtumajärjestäjä pääsee myymään nyt julkistettuja tapahtumiaan heinäkuun alusta.

– Mahdolliset korona-rajoitukset voivat vaikuttaa tapahtuman käytännön järjestelyihin. Mahdollisista vaikutuksista kerrotaan tapahtumatietojen yhteydessä. Myynnissä olevien tapahtumien lippukapasiteettia on toistaiseksi rajoitettu voimassa olevien rajoitusten mukaisesti, Luola Events ilmoittaa.

Lokakuussa nähtävä Hevisaurus-keikka keikka toteutetaan yhteistyössä BLC Telecomin kanssa.

– BLC Telecomin yhteistyökumppanuus mahdollistaa sen, että Luola Eventsin ensimmäinen koko perheelle suunnattu tapahtuma saadaan toteutumaan.

Neljän dinosauruksen ja lohikäärmeen muodostama Hevisaurus syntyi vuonna 2009 ajatuksesta tehdä laadukasta hevimusiikkia lapsille ja lapsenmielisille. Räyhäkäs juraheviyhtye on julkaissut kahdeksan studioalbumia ja palkittu kaksi kertaa parhaan lastenmusiikkilevyn Emmalla.

Neljänsuora-yhtyeestä tunnetuksi tullut Antti Ketonen julkaisi ensimmäisen soolosinglensä vuonna 2017 ja on viime vuodet kiertänyt keikkailemassa ahkerasti ympäri maata oman yhtyeensä kanssa. Ketosen kappaleet ovat valloittaneet ansiokkaasti myös radiokanavia. Antti Ketonen esiintyy Punkaharjulla perjantaina 30. lokakuuta

Marraskuussa luolastoon saapuva Mokoma on uransa aikana julkaissut yhteensä 11 sähkökokoonpanolla soitettua albumia, kaksi akustista levyä, sekä lukuisia singlejä sekä EP:itä. Yhtyeen albumeista viisi on myynyt kultaa. Vuodesta 2006 lähtien kaikki Mokoman pitkäsoitot ovat nousseet julkaisunsa jälkeen virallisen listan paalupaikalle. Yhteensä nämä kotimaisen metallin mestarit ovat myyneet äänitteitä lähes 150 000 kappaletta.

Joulukuussa Punkaharjulla esiintyvälle Arja Korisevalle luola on tuttu keikkapaikka. 30 vuotta lavoja kiertäneen ja sittemmin konsertteihin keskittyneen tangokuningattaren viime vuoden konsertti joulun alla oli loppuunmyyty ja samaa odotetaan nyt.

– Jälleen on mahdollisuus nauttia rakkaista joululauluista Arja Korisevan tulkitsemana – kukaties laittaa joukolla lauluksikin, kuten viime kerralla!

Luola Events 2020



1.8. Sami Hedberg

12.9. Suvi Teräsniska

18.9. Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus

3.10. Kolmas Nainen

17.10. BLC Telecom presents: Hevisaurus (ikärajaton)

30.10. Antti Ketonen

6.11. Mokoma

4.12. Johanna Iivanainen & Johanna Kurkela – Altamullan Road

12.12. Arja Koriseva

19.12. DJ Oku Luukkainen

31.12. Laura Voutilainen