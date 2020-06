Pääkirjoitus: On etsittävä ratkaisuja

0

Kesälahden koulukeskuksen yhteyteen rakennetaan tämän suven aikana lähiliikuntapaikka, joka palvelee kaiken ikäisiä liikkujia. Monipuolinen ulkoliikuntapaikka on mielekäs uudistus erityisesti nykyisenä aikana, jolloin ryhmäliikunta sisätiloissa voi olla riskialtista.

Kiteen tekninen lautakunta joutui kuitenkin keskeyttämään Kesälahden koulukeskuksen liikennejärjestelyjen uudistamisen, koska kaupungin talousarvioon varatut rahat huomattiin urakkatarjousvaiheessa riittämättömiksi.

Toivottavasti koulualueen turvallisuutta edistävä hanke ei viivästy vuosikausiksi, sillä päiväkotilasten ja koululaisten turvallisuus koulualueella on vähintäänkin kyseenalainen. On suoranainen ihme, että onnettomuuksilta on vältytty koulualueella, jonka läpi kulkee vilkkaasti liikennöity tie. Tämän lisäksi Pyhäjärvi- ja Poukkuluoso -rakennusten alueella pysäköinti ja liikennöinti on hyvin sekavaa.

Koulualueen liikennejärjestely -hanke on syytä viedä maaliin mahdollisimman nopeasti. Tärkeämpää rakennusprojektia tuskin löytyy mistään.

Maa-alueiden käytön järjestelyt ovat suunnittelun alla myös Kerimäen Makkolassa, jossa samalla tontilla mielii toimia sekä leipomoalan yritys että kylän urheiluseura.

Makkolassa kyse on lähinnä positiivisesta ongelmasta, sillä on harvinaista, että maaseutukylästä löytyy sekä laajentava yritys että toimiva urheiluseura.

Molempien toimijoiden työ on arvokasta ja tulevaisuutta turvaavaa, joten neuvotteluille on syytä toivottaa menestystä. Parhaimmillaan yritys ja urheiluseura löytävät keskenään molempia tyydyttävän ratkaisun, mutta jos tähän ei päästä, niin kaupungin on syytä tulla avuksi. Näiltä tanhuvilta ei tila lopu kesken, joten ratkaisu on varmasti löydettävissä, jos niin halutaan.