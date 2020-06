Kameran takana Maijanen – Sovintolan kesänäyttely ”Kuva ja valo” on muusikko Pave Maijasen ensimmäinen valokuvanäyttely.

0

Sovintolan näyttelyt ovat muodostuneet kesälahtelaisen kesätarjonnan yhdeksi tunnusmerkiksi, eikä siitä jäädä paitsi korona-aikanakaan.

Alkuperäiset suunnitelmat tosin muuttuivat ja täksi kesäksi Kesälahden Kulttuuriseura ja Kesälahti-seura tuovatkin yleisön ihasteltavaksi Pave Maijasen valokuvista koostuvan näyttelyn ”Kuva ja valo”.

Kesäkuun puolivälissä avautuva noin 40 kuvan kokonaisuus täyttää näyttelytilat kokonaisuudessaan ja toimii täten myös kesän ainoana näyttelynä Sovintolassa.

Muusikkona tunnettu, pitkään Kesälahdella vapaa-aikaa viettänyt Maijanen kertoo valokuvauksen kiehtoneen häntä jo lapsuudesta asti.

70-luvulla harrastus alkoi todenteolla, kun Maijanen osti ensimmäisen järjestelmäkameransa.

– Se ei ollutkaan ihan mikä tahansa kamera, vaan Leica M2 ja siihen kaksi hienoa Leican objektiivia. Samalla hankin myös mustavalkokuvien tekemiseen tarvittavat välineet ja värkkäsin kotona wc-labrassa kuvia muutamia vuosia, Maijanen kertoo.

Välillä kuvaustoiminta hiipui, mutta uusi vuosituhat ja sen tuoma digiaika toivat harrastukseen uutta eloa.

– Digikameroita oli useita, mutta viimein se syvällä kytenyt haave toteutui, kun sain hankittua Leica M9 -digikameran. Siitä hetkestä alkoi uusi entistä aktiivisempi kuvaustouhu.

Maijanen sanoo, että enimmäkseen hänen kuvissaan on ihminen tai ihmisiä. Harvoin kuitenkaan poseerauksia, vaan yleensä jotain toimintaa. Kuvat ovat usein mustavalkoisia.

– Luontokuvaus ja liikkumattomat kohteet eivät oikein ole minun juttuni.

Maijanen toteaa, että valo on tietysti kuvaamisen tärkein elementti. Sen laatu ja suunta ovat ratkaisevia tekijöitä lopputuloksen kannalta.

– Itse en koskaan käytä salamaa, vaan pyrin aina pelaamaan vallitsevan valon ja sen suunnan kanssa. Mitään sääntöjä ei ainakaan minulle ole olemassa.

– Useinhan varoitellaan vastavalosta, mutta siitäkin suunnasta voi saada mielenkiintoisia kuvia. Tästä yksi esimerkki on näyttelykuva, missä kolme hahmoa varjoineen seisoo ankarassa vastavalossa kiviaidan edessä.

Kesälahdelle tuleva näyttely on Maijasen ensimmäinen valokuvanäyttely.

– Kaikki tämä on aina ollut harrastelua, ja siksi on tosi hienoa, että Kesälahden kulttuuriseura suostui ehdotukseeni näyttelystä.

Kuvat jakaantuvat neljään, noin kymmenen kuvan sarjaan. Teemat ovat ”kesälahtelaisia”, ”lastenlapset”, ”dyynit” (Playa del Ingles) ja ”muut”. Kuvat on Maijasen mukaan otettu suurin piirtein viimeisten viiden vuoden ajalta.

Apuna hänellä on näyttelyprojektissa ollut neuvojana valokuvauksen suuri nimi, Stefan Bremer.

– Ilman hänen mukaantuloaan tämä olisi tuskin toteutunut ainakaan tässä muodossa ja tällä tasolla. Stefan on tehnyt kaikki vedokset ja nyt ne ovat menneet eteenpäin pohjustukseen ja kehystykseen.

Sovintolan kahvila ja puodit ovat avoinna 11.6.- 15.8.2020. Tarkemmin ottaen ne ovat avoinna ti- pe klo 10-17, la klo 10-14. Su ja ma suljettu.

Pave Maijasen näyttelyn ”Kuva ja Valo” avajaiset ovat 17.6. klo 12. Avoinna ti-pe klo 10- 18, la klo 10-16, su ja ma suljettu.