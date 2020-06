Wauto on nuorison oma kohtaamispaikka

0

Kaverukset Ruth Suomalainen, 13, Elsa Andersin, 13, ja Jemina Naukkarinen, 14, ovat tulleet Kerimäen nuorisotiloihin Avikselle ”hengailemaan ja pelaamaan ehkä Pleikkaa.”

Kolmikolla ei ole kesän ajaksi mitään erikoisia suunnitelmia. Elsa Andersin kertoo, että ehkä lähtee käymään Tampereella, kun Puruvesi-Poppiakaan ei sitten ole tänäkään vuonna.

Savonlinnan Wauto-vastaava, nuorisotyöntekijä Samuli Tuikkanen Savonlinnasta tarjoaa Aviksen pihalla Walkers-autosta nuorille mehua ja kahvia.

Tuikkanen kertoo, että Walkers-autot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja, joiden tavoitteena on liikkua siellä missä nuoretkin. Auton reitti muotoutuu kauden aikana sen mukaan, mihin nuoret Wautoa toivovat.

Avis on auki vain torstaisin ja perjantaisin. Avis remontoitiin vuonna 2016 vanhasta teknisenkäsityönluokasta. Avainasemassa remontissa oli viisi paikallista nuorta. Missä kerimäkeläiset nuoret ovat silloin, kun Avis on kiinni? Nuoret ja nuorisotyöntekijä Inka Mustasilta vastaavat, että Uikkiksella, kallioilla, uimassa, linja-autoasemalla, urheilukentän katsomossa, missä milloinkin.

Wauto on nimenomaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Toiminta on suunnattu kaikille alle 18-vuotiaille nuorille.

Matkailuautosta liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto aloitti toimintansa Savonlinnan seudulla kesäkuun alussa ja kiertää seutua syyskuun loppuun. Wauto on käynyt jo esittäytymässä nuorille Punkaharjun Punkkiksella ja Savonlinnassa.

Wauto pyrkii tavoittamaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät syystä tai toisesta ole löytäneet tietään nuorisotiloille. Savonlinnan seudulla on myös alueita, joilla nuorisotiloja ei ole toiminnassa, joten Wautolla pyritään kattamaan myös näitä alueita.

Juttuseuran lisäksi auto tarjoaa nuorille ilmaista kahvia ja mehua. Ennen koronaa auton sisätiloissa pelattiin vaikka erilaisia pelejä. Autoon mahtuu kerralla noin 8 nuorta, mutta koronan kanssa ollaan nyt erityisen varovaisia. Markiisin kanssa ulos saadaan lisäpaikkoja.

Wauton tarkoituksena on tarjota nuorille ajanviettopaikka. Vaikka tarjolla on muun muassa ilmaista kahvia ja korttipelejä, niin tarvittaessa nuori saa myös syvällisempää keskusteluseuraa, tukea ja ohjausta.

Samuli Tuikkasen kanssa Kerimäelle tulivat Savonlinnan etsivästä nuorisotyöstä Eeva Karjalainen ja Sariia Linnamurto.

Sariia Linnamurto kertoo, että etsivässä nuorisotyössä autetaan nuorta kädestä pitäen asumisessa, koulutuksessa, työasioissa ja vaikka virastoissa asioinnissa.

Wauto-toimintaa varten Savonlinnassa on koulutettu kahdeksan vapaaehtoista aikuista, jotka eivät olleet vielä mukana Kerimäellä.

Ympäri Suomen liikkuu nyt viisi Wautoa. Savonlinnan Wautoa kutsutaan värityksensä mukaan Tiikeriksi.

Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitettyä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon.

Wauto-toiminta on osa Aseman Lapset ry:n Walkers On Wheels -hanketta. Hanke on rahoitettu veikkausvoittovaroin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Savonlinnan Tiikeri-wauto on hankittu Eevi ja Eemil Tannisen säätiön rahoituksella.