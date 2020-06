VeneilySaimaa kokosi Saimaan vene- ja vesistömatkailijoille satamat samaan paikkaan sähköiseksi palveluksi

0

Saimaalla on jo vuosia vene- ja vesistömatkailutoimijoiden osalta toivottu, että veneilijöille ja vesistömatkailijoille tarjottaisiin keskitetty verkkopalvelu, jossa olisi koko Saimaan alueelta kattavasti palvelut ja satamat koottuna yhteen.

Savonlinnalainen Antti Kaipainen kokosi vapaa-aikanaan Saimaan alueen satamatietoja nyt yhteen ja samaan paikkaan sähköisessä muodossa portaali-tyyppisesti. Veneilysaimaa panostaa vahvasti jatkossa digitalisaatioon sekä mobiilikäyttöön. Kansallisen digiloikan, kotimaan matkailun ja veneilyn noususuhdanteessa oli nyt otollinen aika palvelulle. Jo aiempaa Veneilysaimaata käytettiin yhä enemmän mobiilikäyttöisesti ja vanha sivusto ei enää palvellut tällä osa-alueella kovin hyvin.

Veneilysaimaa sivusto on ollut jo yli 20 vuotta saatavilla sähköisesti ja se on tukenut Saimaan matkailua tuomalla retkisatamat näkyville verkkoon. Nyt sisältö on laajennettu myös vierasvene- ja palvelusatamiin näyttävinä ilmakuvina, jotka Antti Kaipainen on myös kaikki kuvannut itse.

Sivustolla on myös videoita havainnollistamassa esim. hankalia reittiosuuksia satamiin. Satamia sivustolla on nyt hyvän matkaa yli 100 kappaletta. Sivuston- ja tietojen päivitykseen, materiaaleineen kului aikaa 3 vuotta. Satamien määrää ja sivuston toiminnallisuutta jatkokehitetään kesän jälkeen edelleen kaudelle 2021.