Hartauskirjoitus: Pyhän Hengen verkot ja somempi seurakunta

Sain tovi sitten kuulla, että viimeisen kuluneen kuukauden aikana Savonlinnan seurakunta on verkossa ja sosiaalisen median kanavissa tavoittanut ihmisiä yli 15 000 kertaa. Luku on valtava, ja se on varmaan yllättänyt kaikki seurakunnan sisältöjä tuottaneet ihmiset. Kyllähän se hassulta on tuntunut puhua tyhjässä kirkossa, tietämättä ollenkaan kuunteleeko kukaan ja jos kuuntelee niin kuka. Kohtaaminen kuulijan kanssa on olematon. Jälkeenpäin sitä joltain saattaa jonkun palautteen aiheesta kuulla, mutta lopulta ei sitä tiedä kuinka moni kuulee tai katsoo.

Moni on varmasti usein miettinyt, että tavoittaako seurakunnan sanoma enää ihmisiä. Ja aika usein kuulee esitettävän kysymyksiä kirkosta eroavista ja muista kirkon merkityksettömyyteen liittyvistä asioista. Olenpa joskus saanut kuulla myös siitä, että työni on ihan turhaa, kun eihän täällä kohta enää ole kävijöitä, eihän seurakunta mitään merkitse. Olen luvannut nuorimpana työntekijänä Kerimäellä olla se, joka lopulta sammuttaa isostakin kirkosta valot, kun seurakuntaa ei enää ole tai sitä ei tarvita.

Kuitenkin uskon, ettei näin tule koskaan tapahtumaan. Seurakunnan merkitys on ehkä muuttunut, mutta uskonnollisuus ei ole vähentynyt. Uskonnollisuus ja uskonnon harjoittaminen ovat muuttuneet. Niistä on tullut enemmän yksityinen kuin yhteisöllinen asia. Enää ei kokoonnuta yhteen, vaan nyt hiljennytään ja rukoillaan jokainen omissa oloissamme.

Seurakunnat ympäri suomea, ovat tehneet valtavan digiloikan tänä keväänä. Jotakin on peruuttamattomasti muuttunut. Se jokin on ollut varmasti tulossa jo pidemmän aikaa, kevään tapahtumat vain nopeuttivat tilanteen kehittymistä. Seurakunnat ympäri suomen tuottavat huippuja sisältöjä sosiaaliseen mediaan ja moni työntekijä on uskaliaasti lähtenyt opettelemaan ja kokeilemaan. Viraaleiksi eli sosiaalisen median nopeasti leviäviksi ilmiöiksi on tänä keväänä noussut muun muassa eräs epäonnekas Sysmäläinen kollega, jonka naamalle oli jäänyt filtteri koko Jumalanpalveluksen livelähetyksen ajaksi. Pastori kuitenkin suhtautui itse mokaansa myöhemmin naureskellen, ja sai positiivista palautetta, että vahinko oli lähinnä hilpeä sattumus. Kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä.

Tässä, miten ihmiset ovat ottaneet vastaan seurakunnat somessa, on uuden seurakunnan alun merkkejä. Enää ei kokoonnuta sunnuntaiaamuna yhdessä kirkkoon, vaan saatetaan istua yöpuvussa sohvalla seuraamassa jumalanpalvelusta kahvikupin kanssa. Päivällä voi sopivassa kohtaa hiljentyä seurakunnan hartausvideon äärelle ja illalla on voinut kuunnella iltahartauden nettiradiosta.

Monet sisällöt ovat tavoittaneet niitä, joita ei sunnuntaisin kirkon penkissä näy. Kiitos teille hiljaisille ja piilossa oleville. Tulkaa kuitenkin rohkeasti myös esiin, yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen voivat antaa uusia tuulia uskonelämälle. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä näin: ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.” (Room.10:17) Jos olet kuullut ja ottanut vastaan, niin tule yhteen meidän kanssamme. Paavali kirjoittaa samassa kirjeessä vielä näin: ”Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä.” (Room.14:1) Sinullekin on paikkasi, vaikka uskosi olisi kuinka heikko. Ole tervetullut yhteen, nyt kun se taas on jossain määrin mahdollista.