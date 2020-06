Norppaystävälliset katiskat jaossa – sata kalastajaa saa omansa kesäkuun lopulla

0

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset norppien keskeisimmällä levinneisyysalueella päättyvät 30. kesäkuuta.

Suomen luonnonsuojeluliitto vetoaa kaikkiin Saimaalla kalastaviin, että nämä jättäisivät verkot laskematta myös kesäkuun jälkeen. Myöskään löysänieluisilla katiskoilla ei pidä kalastaa norppavesillä. Kannustukseksi Luonnonsuojeluliitto jakaa kalastajille maksutta sata norppaturvallista katiskaa sekä nielurajoittimia Savonlinnassa kesäkuun lopulla.

Huonon pesimätalven jälkeen Saimaassa uiskentelevien kuuttien määrä on todennäköisesti viime vuosia vähäisempi, ja useampi kuutti on mahdollisesti aloittanut elämänsä tavanomaista heiveröisempänä. Kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset norppien keskeisellä levinneisyysalueella päättyvät kesäkuun lopussa. Myös löysänieluiset katiskat ovat norppien uhkana edelleen, vaikka ne ovat valtioneuvoston asetuksella kiellettyjä norpan keskeisillä elinalueilla.

Luonnonsuojeluliitto vetoaa Saimaalla kalastaviin, että nämä pidättäytyisivät verkkokalastuksesta myös rajoitusten päätyttyä ja rajoitusalueiden ulkopuolella.

Luonnonsuojeluliitto järjestää yhteistyössä Savonlinnan K-Citymarketin ja Savonlinnan BLC-osuuskunnan kanssa Vaihda verkot katiskaan -tapahtuman Savonlinnan K-Citymarketin välittömässä läheisyydessä juhannusviikosta alkaen. Katiskapiste on auki torstaina 18. kesäkuuta klo 11–18 ja perjantaina 19. kesäkuuta klo 11–15. Katiskan voi hakea myös juhannuksen jälkeen 25.–27.6. klo 11–18.

Koronavirustilanteen takia Luonnonsuojeluliitto noudattaa erityistä varovaisuutta tapahtuman järjestelyissä. Katiska tulee varata etukäteen verkossa osoitteessa: sll.fi/etela-savo/katiska tai puhelimitse numerosta 044 208 0770. Näin varmistetaan se, että katiskan voi hakea rauhassa ilman jonottamista. Katiskapisteellä noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistusta ja varmistetaan riittävät turvavälit toisiin ihmisiin.

Tapahtumassa saa maksutta norppaturvallisen Saimaa-katiskan, kun vastineeksi lupaa pidättäytyä verkkokalastuksesta. Katiskoja jaetaan kaikkiaan 100 kappaletta, ja niitä on yksi henkilöä kohti. Tapahtumassa voi halutessaan luovuttaa pois vanhoja verkkoja. Jaossa on myös löysänieluiseen katiskaan asennettavia nielurajoittimia. Torstaina 18.6. klo 11–15 paikalla on Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen, joka kertoo saimaannorpan viimeisimpiä kuulumisia.

– Norpille vaarallisia löysänieluisia katiskoja tavataan edelleen, vaikka niiden käyttö on kiellettyä saimaannorpan keskeisillä elinalueilla. Norppavesillä katiskan nielu ei saa levitä yli 15 senttimetriä. Löysänieluisesta katiskasta saa helposti tehtyä norppaturvallisen nieluun asennettavalla rajoittimella. Nyt jaettava Saimaa-katiska on rakenteeltaan jo valmiiksi nämä säädökset täyttävä pyydys, kertoo Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen.

Osana katiskatapahtumaa Luonnonsuojeluliitto julkaisee 18. kesäkuuta Facebook-sivuillaan kuvakehykset, joissa luvataan olla kalastamatta verkoilla Saimaalla. Kuka tahansa Facebookin käyttäjä voi lisätä kehykset omaan profiilikuvaansa ja osoittaa näin tukensa saimaannorpille.

Vaihda verkot katiskaan -tapahtumia on järjestetty eri puolilla Saimaata vuodesta 2008 lähtien. Vastaava tapahtuma järjestettiin Savonlinnassa viimeksi keväällä 2019. Savonlinnan tapahtumaa ovat tukemassa Savonlinnan BLC-osuuskunta ja Savonlinnan K-Citymarket. Tapahtuman katiskat on rakennettu talkoovoimin.

Saimaannorppia on noin 410 yksilöä. Vuosittain useita norppia menehtyy Saimaaseen laskettuihin verkkoihin. Siirtymällä norppaturvalliseen katiskakalastukseen suojellaan norpan lisäksi Saimaan uhanalaisia lohikaloja, joita myös jää verkkokalastuksen sivusaaliiksi.