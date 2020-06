Jaana Tyrmi: Savonranta on aina ollut kulttuuripitäjä

0

Savonranta- seura osti kaupungilta Savonrannan vanhan terveysaseman, josta on tarkoitus tehdä Savonranta-talo. Sinne talletetaan perinnetietoa ja siellä järjestetään taidenäyttelyjä.

Terveysaseman kauppa on osa ympäristötaidehanketta, johon Savonranta-seura on hakenut Piällysmies ry:ltä rahoitusta. Hanke on tarkoitus toteuttaa Savonrannan kirkonkylän ympäristössä yhteistyössä kaupungin, Savonrannan kehittämissäätiön ja paikallisten ihmisten alueilla.

Hankkeessa on yhtenä osana tarkoitus pensaiden, puiden ja eri aikaan kukkivien kasvien avulla luoda viihtyvyyttä ympäristöön. Hankkeen kesto on kaksi vuotta ja sen haettu budjetti 84 000 euroa. Omarahoitusosuutta tarvitaan 10 prosenttia kokonaissummasta eli 8 400 euroa.

Hanketta vetää paikkakunnalle muuttanut tutkija Jaana Tyrmi.

– Tarkoituksena on tuottaa ympäristöön pysyvää taidetta, joka toisi virkistystä ja matkailullista arvoa paikkakunnalle.

Savonranta-seuran hallituksen jäsen Jaana Tyrmi odottaa Piällysmies ry:ltä päätöstä.

Jos kaikki menee suunnitellusti, entisestä terveysasemasta tulee Savonranta-talo ja sinne tulee pysyviä näyttelyjä, esimerkiksi kansanmusiikin professori A.O.Väisäsestä, kansanmuusikko Juho Villasesta tai näytelmäkirjailija Tauno Yliruusista.

Tyrmi kertoo, että taiteilijaresidenssiin voisi hakea kansanmuusikkoja sekä ympäristö- tai maataidetta tekeviä taiteilijoita. Taiteilijoiden asumista varten on varattu jo kolme rivitaloasuntoa.

Tyrmi tutkii luontosuhdetta Maj ja Tor Nesslingin säätiön apurahalla.

– Hankkeessa kehitetään ympäristökasvatuksen menetelmiä, jotka perustuvat luontohavaintojen ja –kokemusten merkityksellistämiseen tieteen ja taiteen keinoin. Luontoyhteyden katkeaminen on osaltaan yhteydessä ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, kertoo Tyrmi.

Hanke sai alkunsa Savonrannan Piippuhallin viimekesäisestä Biofilia-näyttelystä.

Tyrmin mielestä Savonranta on aina ollut kulttuuripitäjä. Musiikki on osa taiteilijaresidenssiä.

Kirkonkylässä Sahalammen rannalla Ukko-Pekka Kansasen puistossa on Jouhikko-patsas, jonka toisella sivulla on kansanmusiikin professori A.O.Väisästä esittävä reliefi ja toisella sivulla reliefi kansanmuusikko Juho Villasesta.

Sitä paitsi residenssitaiteilijat eivät ole uutta Savonrannalla. Näytelmäkirjailija Tauno Yliruusin taiteilijaresidenssissä kirkonkylässä on ollut kirjailijoita ja sanataiteilijoita, jotka ovat tehneet työtään Yliruusin testamenttaamassa torpassa.

Savonranta-talosta voisi tulla samanlainen kulttuurin kohtaamispaikka kuin Piippuhallista, joka on ainutlaatuinen galleriatila koko maakunnassa.

Savonranta on aina ollut kulttuuripitäjä, mutta kulttuuria ei olisi ilman kulttuurin tekijöitä. Tyrmi haluaa korostaa taiteilija Ritva-Liisa Virtasen merkitystä Savonrannan kulttuurielämälle.

– Ritva-Liisa on jo kaksikymmentä vuotta tehnyt Vuokala-näyttelyitä.

Toinen savonrantalainen asioiden alkuunpanija on Hilkka-Liisa Pitkänen, todellinen mesenaatti. Piippuhalli-galleriaa ei olisi ilman Pitkästä.

Suunnitelmissa on myös Kyliltä kylille-hankkeen avulla Vuokala kävely –opasteet kirkonkylän Sahalammen ympäristöön, Piippuhallille, kirkkoon ja vanhaan kalmistoon.