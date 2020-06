Etelä-Savossa koronatilanne on rauhallinen – kesästä tulee turvallinen kaikille voimassaolevia ohjeistuksia noudattamalla

0

Etelä-Savossa koronatilanne on jatkunut rauhallisena.

– Voimassaolevia ohjeita noudattaen ja pitämällä edelleen huolta riittävistä etäisyyksistä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, voidaan valmistautua tulevaan kesään ja kesälomakauteen, kertoo Etelä-Savon valmiusfoorumi.

Tilanteen johdosta foorumi päätti 12.6. palaverissa lopettaa säännölliset palaverit ja kesäkauden aikana kokoonnutaan vain tarvittaessa.

– Alkuvuosi on ollut vaativa ja kuormittava monilla eri toimialoilla ja vaatinut paljon jaksamista kaikilta. Hyvin sujuneella yhteistyöllä on päästy tilanteeseen, että hygienia ja uudet toimintamallit on otettu osaksi arkea ja koronatilanne on pysynyt rauhallisena koko Etelä-Savon alueella, kertoo valmiusfoorumin puheenjohtaja Seppo Lokka.

Etelä-Savon valmiusfoorumi kokoontui koko alkuvuoden ja kevään aikana 2-3 kertaa viikossa. Palavereissa on käyty läpi sen hetkinen tilannekuva muun muassa sairaanhoitopiirien näkökulmasta, käsitelty maakunnallisia toimintamalleja esimerkiksi koulujen sulkemisen ja avaamisen suhteen sekä miten toimitaan esimerkiksi tapahtumien osalta.

– Havaittiin, että nämä maakunnalliset palaverit tukivat eri toimijoiden toiminnan suunnittelua ja antoivat voimavaroja haasteellisen tilanteen aikana. Kenenkään ei tarvinnut toimia yksin, vaan pystyimme yhdessä suunnittelemaan ja tukemaan toisiamme. Tällä oli suuri merkitys, Seppo Lokka toteaa.