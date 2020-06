Viime vuoden Huttuneuvos Oku Luukkainen aikoo soittaa Kesälahden historian kirjoihin

0

Radiojuontaja ja DJ. Oku Luukkainen korjaa haastattelun aluksi käsityksen siitä, että hän olisi Kesälahden kesäasukas.

Luukkainen syntyi 80-luvulla Rovaniemellä. Kasvatuksesta vastasivat äiti, mummo sekä pappa, myöhemmin isäpuoli. Kesälahdelle hän muutti äitinsä kanssa alle vuoden ikäisenä.

– Kävin Kesälahdella peruskoulun, Kiteellä ala-asteen ja yläasteen Kesälahdella. Muutin pois paikkakunnalta 15-vuotiaana. Vanhemmat ja pitkälti suku asuu Kesälahdella. Käyn siellä loma-aikana. Kesälahti on kotini, eräänlainen turvasatama.

Kesälahden lisäksi vuoden alussa aloittaneen uuden Ysäri-radiokanavan juontaja on asunut Kiteellä ja Outokummussa, josta valmistui ammattikoulusta media-assistentiksi.

Lapin Radion ja YleX:n jälkeen seurasi muutto ja vakituinen työpaikka Radio Jyväskylässä, viisi päivää viikossa. Siellä alkoi hahmottua ysärisuosikin oma tyyli.

– Ohjelman kautta minut löydettiin valtakunnalliseen radioon. Se oli kulminaatiokohta. Isoin asia kohdallani oli kuitenkin The Voicen, myöhemmin Radio Novan Retroperjantai, sen syntyminen ja tekeminen.

Se avasi tien samalla yleisön suosikiksi ja julkkikseksi, joka kasvottomasta mediasta huolimatta tunnistettiin kadulla.

Valtavan suosion syytä – Retroperjantai-ohjelmalla on yli 200 000 kuuntelijaa – on hänen mukaansa vaikea analysoida.

– Oma persoona, oma läsnäolo, vaikka samalla lailla läsnä olen muissakin ohjelmissa. Vilpitön ihastus musiikkiin. Se on varmaankin useiden asioiden summa.

Toisaalta olen tehnyt pitkän päiväduunin, jonka mukana yleisömäärä on kasvanut. Jos nyt joku kertoisi lähtöpisteessä, kuinka paljon täytyy tämän eteen tehdä töitä unelmiensa saavuttamiseksi, aika moni heittäisi hanskansa nurkkaan.

Työ unelman eteen alkoi hänen mielestään jo parikymmentä vuotta sitten, kun hän lähti Outokumpuun opiskelemaan.

– Työ jatkuu edelleen, ja siinä se hienous onkin. Koskaan et tule valmiiksi. Ehkä ahkeruus on lisäksi yksi suosion syistä, Luukkainen pohtii.

Ysärimusiikin, eurodancen suosio ei selity pelkästään sillä, että ohjelmaa kuuntelevat 18-60-vuotiaat, jotka eivät olleet tuolloin teinejä tai baari-iässä, nappiverkkareiden, napapaitojen ja karavanoppien aikaan.

Kuten 90-luvun lama-aikaan ja nyt, Luukkainen arvelee kansan kaipaavan sirkushuveja, unohtaa arkipäivän huolet.

– 90-luvun musiikki on hyvällä tavalla simppeliä, perustuu melko yksinkertaiseen tasabeatiin, helppoihin melodioihin ja fiilikseen. Nämä seikat ovat jollain tavalla kuolemattomia. Vaikka kaikki eivät pääse tietenkään läpi, musatoiveitaan soittaa radioon aina kymmenkunta lasta, olkoonkin että joku vanhempi voi laittaa asialle.

Hän on kuullut tarinoita, jossa ysärimusiikkiin on saatu vaikutteita myös omilta vanhemmilta tai vanhemmilta sisaruksilta.

Luukkainen on tehnyt musiikkia niin Waldon, Movetronin, Dannyn kuin Erika Wikmanin kanssa, mutta mieliinpainuvin on oman siskon, Ellin kanssa huhtikuussa julkaistu kappale Mentävä on.

Savonlinnan taidelukiossa opiskellut Elli oli mukana säveltämässä ja sanoittamassa kappaletta.

– Se on omakohtaisin. En jännittänyt Dannya tai muita, mutta koska meillä on yhteinen historia, musiikki on rehellisempää. Ne, jotka ovat tehneet sukulaisten kanssa musiikkia tietävät sen olevan raskasta tai hauskaa. Tämä oli hauskaa.

HesaÄijän, Dannyn ja Erika Vikmanin kanssa tehty 7 300 päivää -kappale on kerännyt Spotifyssa tätä kirjoitettaessa yli kuusi miljoonaa kuuntelua.

Viimeisellä keikalla Kauhajoella heilui ysärin tahtiin tuhat eri-ikäistä ihmistä, ideologiaan katsomatta. Nyt kalenteri on tyhjä.

– Tuntuu kuin eläisi muinaisaikaa. On kuitenkin tunne, että kun säpit aukeavat, ihmiset ovat innoissaan kuin lehmät, jotka päästetään kesälaitumelle, uskoo Luukkainen.

– Toivottavasti jo kesällä, mutta turvallisesti. Uskon, että tänäkin kesänä jokainen löytää oman tavan nauttia kesästä ja ottaa ilon irti.

Kotimaisema konstailematon

Oku Luukkaisen perheessä kaikki ovat enemmän tai vähemmän musiikin ammattilaisia.

Enimmäkseen enemmän.

– Olen se perheen lahjattomin, musta lammas. Perheessämme on suunnattomasti musikaalista lahjakkuutta. Jos tulee meille himaan, törmää ensimmäisenä johonkin soittimeen.

– Kodissamme on esimerkiksi kymmenen harmonia. Kun joku ottaa soittimen käteensä, hän osaa soittaa sitä jo viimeistään seuraavana päivänä.

Luukkainen luettelee kodista löytyviä soittimia niin, että olisi helpompi luetella mitä sieltä ei löydy.

Jotain kotiseuturakkaudesta kertoo suosikkijuontajan käsivarteen tatuoitu äidin laulun sanat ”Kotimaisema konstailematon”.

– Vaikka olenkin viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Kesälahdella, olen iän myötä alkanut arvostaa sitä entistä enemmän. Kun astuu neljä askelta pihasta, on jo metsässä.

– Kaupungissa asuvana osaa arvostaa luontoa, erityisesti järveä, oli sitten kesä tai talvi. Käynti sukulaismiesten kanssa kalassa on osa Kesälahti-kokemusta.

Mummolalla on lisäksi erityinen paikka Luukkaisen sydämessä.

Vaikka supersuosittu DJ on heilunut keikoilla ympäri Suomea, Kesälahtea ei ole vielä korkattu.

Lähin keikkapaikka on ollut Kiteen Karhussa.

– Kesälahdella ei ole oikein sopivaa keikkapaikkaakaan, ehkä joku kesätapahtuma saattaisi olla sopiva.

Kesälahti-Seuran perinteisessä huttujuhlassa uudeksi Huttuneuvokseksi viime kesänä kapustoitu Luukkainen vihjaa kuitenkin tulevaisuuteen.

– Ajattelin kruunata vielä Huttuneuvos-tittelin. Toivon, että tällä teolla Kesälahti tulee jäämään historian kirjoihin. Tämä on ainakin tavoite, vihjaa Luukkainen arvoituksellisesti.