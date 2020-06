Savonlinnan Talvisalon hautausmaalle on perustettu tyhjän sylin muistopaikka

0

Tyhjän sylin muistopaikka on lapsettomuutta, lapsen menettämistä tai lapsenlapsettomuutta sureville omistettu hiljentymisen paikka. Savonlinnan seurakunnan Tyhjän sylin muistopaikka on perustettu toukokuussa Talvisalon hautausmaalle.

Moni kantaa sisällään kokemusta tyhjäksi jääneestä sylistä. Toive lapsesta ei ole syystä tai toisesta toteutunut tai lapsestaan on joutunut luopumaan liian aikaisin. Moni suree myös lapsenlapsettomuutta. Tyhjän sylin muistopaikka tarjoaa mahdollisuuden tehdä tyhjän sylin näkymättömästä surusta näkyvää, jolloin lohtuakin voi olla helpompi löytää.

Talvisalon Tyhjän sylin muistopaikka sijaitsee siunauskappelin läheisyydessä, alarinteen puolella. Muistopaikalla on lempeän vaaleansävyinen kivi, johon on kaiverrettu muistopaikoilla yleisesti käytetty teksti: ”Lapselle, jota emme koskaan saaneet. Lapselle, jonka saimme vain hetkeksi.” Kiven vieressä on Marko Ruuskasen valmistama sydänaiheinen kynttiläteline.

Muistopaikalla voi käydä omassa rauhassa tai yhdessä muiden kanssa. Kiven luo voi tuoda kukkia ja kynttilöitä.

Seurakunta järjestää Tyhjän sylin muistopaikalle käyttöönottotilaisuuden tulevana syksynä voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti.

Muistopaikkoja löytyy jo 21 seurakunnasta ympäri Suomea. Savonlinnan seurakunnassa Tyhjän sylin muistopaikan perustamista ovat toivoneet sekä seurakuntalaiset että työntekijät.

Lapsettomien yhdistys Simpukka Ry edistää muistopaikkojen perustamista tiedottamalla mahdollisuudesta ja kokoamalla tietoa muistopaikoista tyhjän sylin surusta kärsivien saataville.

”Lapsettomuutta sureva suree jotain, mitä ei ole koskaan ollut”, kuvailee Simpukka Ry:n toiminnanjohtaja Johanna Repo. ”Surevan voi olla vaikeaa kohdata, käsitellä tai ilmentää omaa surua, koska menetys ei ole konkreettista. Muistopaikka voi konkretisoida menetystä, ja monet saavat suurta lohtua siitä. Myös tieto siitä, että paikka on tärkeä monille muille, voi auttaa eräänlaisena vertaistukena. Lisäksi se, että seurakunnat tekevät tällä tavalla näkyväksi tahattoman lapsettomuuden kokemusta, on tärkeä ele. Olemme kuulleet, että käynti muistopaikalla voi tuoda lohtua ja helpottaa omaa oloa. Tyhjän sylin muistopaikka on myös paikka, jossa voi itkeä. Varsinkin Lapsettomien lauantaina ja jouluisin muistopaikat ovat tärkeitä lapsettomille, koska ne ajankohdat ovat erityisen vaikeita silloin kun kriisi on päällä.”