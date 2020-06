0

Puruveden risteilytoimintaan tulee useamman hiljaisemman vuoden jälkeen eloa, kun Osuuskunta Lumimuutoksen voimin ryhdytään järjestämään tänä kesänä risteilyitä Suomen kirkasvetisimmälle järvelle.

Ammattikalastajista koostuva osuuskunta on investoinut veneeseen, jolla päästään kuljettamaan enimmillään seitsemän hengen seurueita.

Toiminta käynnistyy tilausperusteisesti ja ensimmäisenä kesänä tarkoituksena on tehdä lyhyehköjä, vähintään kolmen tunnin ja enimmillään noin päivän mittaisia risteilyitä.

Tarjolla on kolme toteutustapaa asiakkaiden toiveista riippuen.

– Ensimmäinen on perusristeily, jos halutaan ihan vain nähdä Puruvettä ja tutustua järviluontoon. Voidaan myös toimia venetaksina ja kuljettaa asiakkaita eri puolilla Puruvettä järjestettäviin tapahtumiin, kertoo osuuskunnan puheenjohtaja Tero Mustonen.

Toinen teema liittyy vahvemmin kulttuuriin ja luontoon. Näillä risteilyillä tarjotaan opastusta alueen ja luonnon historiaan. Mustonen mainitsee, että Puruveden ja esimerkiksi Hummovaaran alueella on paljon kiinnostavaa historiaa. Luontoteeman puitteissa voidaan kertoa esimerkiksi järvilohesta ja muikusta.

– Luontoteemaa on mietitty erityisesti ulkomaalaisia varten. Varsinkin Euroopassa on yhä enemmän voimissaan tämmöinen erilainen matkailu, jossa pysytään loman ajan jollain tietyllä alueella ja syvennytään siihen.

Mustonen tähdentää, ettei tätä varten tarvitse ryhtyä uutta kehittämään, vaan Puruvesi on kulttuureineen jo valmiiksi ainutlaatuinen ja kiinnostava.

– Esimerkiksi puhdas vesi, jääkauden muovaavat saaret ja ihan vaikka retken aikana keitettävät nokipannukahvit ovat asioita, jotka voivat olla hyvinkin kiinnostavia ja elämyksellisiä.

Kolmas teema on kalastus. Venereissun oheen voidaan kytkeä kevyttä nuottauksen kokeilua tai ihan vaan onkiretken. Mustonen toteaa, että kalastus on mitä parhaimpia esimerkkejä paikallisesta kulttuurista.

– Kalastus on elinkeino, joka ylläpitää kulttuuria. Ja aika vähän on sellaisia paikkoja, jossa on jo 700 vuoden ajan harjoitettu yhtäjaksoisesti samaa kalastusperinnettä, kuten Puruvedellä on tehty.

Risteilyiden myyntiä ja markkinointia tehdään yhteistyössä kesälahtelaisen matkailuyrityksen, Lakeland Karelia Oy:n kanssa. Koronatilanteen vuoksi aloituskesän toiminta painottuu kotimaisiin asiakkaisiin, mutta työtä on jo tehty ulkomaalaistenkin asiakkaiden suuntaan. Risteilyille on mahdollisuus tilata mukaan tulkkikin.

Toiminnan taustalla on halu kehittää kalastajien perinteistä elinkeinoa. Risteilyt tuovat uutta ansaintamahdollisuutta ja toisaalta tarjoavat mahdollisuuksia päätuotteen, eli Puruvedeltä pyydettävän kalan tunnettavuuden nostamiseen. Kalastukseen kytkeytyvää matkailua voi tulla talvellekin.

Uudet avaukset ovat Mustosen mukaan tarpeen, sillä etenkin talvet ovat olleet nuottauksen kannalta haastavia. Huono talvi voi syödä huomattavasti kalastajien tuloa. Mustonen vertaa nyt käynnistyvää toimintaa siihen, miten esimerkiksi Lapissa poromiehet, sekä Islannissa, Norjassa ja Tanskassa kalastajat ovat onnistuneet tuotteistamaan elinkeinoaan turisteille.

– On tietyt sesongit, jolloin painopiste on selvästi siinä päätyössä, mutta sitten omista lähtökohdista on rinnalle tuotu matkailupuolta. Se on meidänkin linja, että tätä toimintaa luodaan ja kehitetään omin ehdoin.

Mustonen puhuu vahvasti myös siitä, että etenkin nimisuojatulle Puruveden muikulle pitäisi pitkässä juoksussa saada entistä parempaa hintaa. Se lisäisi alan houkuttelevuutta ja edistäisi kalastusperinteen säilymistä.

Mustonen muistuttaa, ettei kuusi vuotta sitten muikulle saatu nimisuoja ole tullut kevyin perustein.

– Kriteerit on todella kovat ja täällä tehdään todella kestävää kalastusta. Nimisuoja on ainutlaatuinen huomio, mutta ei sitä saati hienoa nuottakulttuuria kukaan erikseen nosta esiin, ellemme me kalastajat itse.