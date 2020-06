Rauhaa, hiljaisuutta ja rauhaa – Kaitajärven luonnon lumo Lomavoudin valttina vuosikymmenet

0

Kaitajärvi on nimensä mukainen. Levein kohta on noin kilometrin mittainen, mutta suurimmalta osin järven leveys on 200-400 metrin välillä.

Pituutta Savonrannan kirkonkylästä luoteeseen päin viruvalla puhtaalla järvellä on yhdeksän kilometriä. Monin paikoin järveä reunustavat jyrkät rannat, kalliotkin.

Melko tarkasti järven puolivälin kohdalle tuli vuonna 1984 Lomavoudin ensimmäinen vuokramökki. Siitä kasvoi lomakylä, joka käsittää nykyään seitsemän vuokramökkiä ja -huvilaa Kaitajärven rannalla ja yhden isomman huvilan Koloveden tuntumassa.

– Vuokramökit olivat kahdeksankymmenluvulla vähän muotia. Moni tila perusti niitä maatalouden liitännäiselinkeinona, kertoo Lomavoudin nykyinen yrittäjä Juha Voutilainen.

Juhan vanhemmat Unto ja Helvi Voutilainen rakensivat ensimmäiset vuokramökit. Silloin tilalla oli vielä lypsykarja.

Vuonna 1994 Juhasta tuli sukupolvenvaihdoksella tilan isäntä ja lomakyläyrittäjä. Karja lähti EU:n myötä varsin nopeasti. Kaksituhatluvun puolivälissä ja sen jälkeen investoitiin uusiin huviloihin.

– Lomakylä antaa toimeentulosta puolet ja toinen puoli tulee metsätaloudesta, kuvaa Juha tilan nykyistä tulorakennetta.

Vuokramökkejä on kunnosteltu ja varustusta paranneltu vuosien varrella. Vaihtoehtoja löytyy monenlaisiin tarpeisiin. Kokohaarukka on 50 neliömetrin mökistä yli 160-neliöiseen huvilaan.

Yhdistävä tekijä kaikille on oma rauha, hiljaisuus ja luonnon läheisyys.

– Sitähän ihmiset täältä tulevat ensisijaisesti hakemaan. Järvellä soutelua, kalastusta, saunomista ja uimista, listaa Juha tärkeimmät houkuttimet.

Kirkonkyläänkin pääsee soutamalla. Matka vie tunnin suuntaansa.

Suoranaisia ohjelmapalveluja Lomavouti ei tarjoa, mutta erilaista välinevuokrausta on.

Ensimmäisen kylpytynnyrin Voutilainen hommasi jo kauan ennen kuin ne tulivat muotiin.

Venäläiset mökkivuokralaiset alkoivat tulla markkinoille vuosituhannen vaihteessa ja toivat piristysruiskeen. Naapurimaan kriisit ovat näkyneet matkailijavirroissa, mutta viime vuosina Lomavoudin asiakkaista noin 60 prosenttia on ollut venäläisiä.

Koronavirus mullisti tilanteen.

– Kaikki ulkomaalaisten varaukset alkukesälle on peruttu. Onneksi suomalaisten matkailijoiden kysyntä on lisääntynyt, toteaa Juha Voutilainen.

Erityisen hyvä uutinen hänestä on, että nuoret ja nuoret perheet ovat kiinnostumassa taas mökkeilystä.

– Yleensähän vuokramökkiläiset ovat jo vähän varttuneempaa porukkaa. Asiakkaiden joukossa on vakiokävijöitä, jotka ovat käyneet täällä vuosikymmenten ajan, jotkut useamman kerran kesässä.

Voutilainen uskoo, että keskikesä hoituu kotimaisilla asiakkailla. Kysyminen toki kannattaa aina peruutusten varalta.

– Toivottavasti elokuussa rajat alkaisivat jo aueta. Keski-Euroopassa ja Venäjällä lomaillaan silloin, mutta suomalaiset eivät paljon liiku koulujen alkamisen jälkeen.

Koronarajoitukset eivät ole estäneet mökkikylien aukioloa, mutta yleiset ohjeet huomioidaan kaikessa.

– Käsidesiä on heti tarjolla ja kosketuspintojen siivoamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota.

Yksi muutos on ainakin henkisesti iso. Savonrannalla on aina totuttu kättelemään.

– Toistaiseksi ei kätellä.