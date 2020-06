Kruunupuisto avaa ovet – liiketoiminta käynnistyy

0

Kruunupuistossa palataan maanantaina 29.kesäkuuta turvallisesti takaisin kuntoutuspalveluiden pariin ja samalla avataan hotelli sekä ravintolapalvelut.

Liiketoiminta on ollut keskeytettynä 3,5 kuukautta koronavirusepidemian vuoksi. Koko Kruunupuiston henkilöstö, noin 90 henkilöä, on ollut lomautettuna ja palaa töihin vaiheittain toiminnan käynnistyessä. Hoivakoti Finlandia on ollut toiminnassa keskeytyksettä.

Läsnäkuntoutuspalvelut käynnistetään Kruunupuistossa vaiheittain asiakas- ja työturvallisuusnäkökohdat huomioiden ja riskiryhmien kuntoutukset käynnistyvät hieman myöhemmin.

Kuntoutuksella on äärimmäisen tärkeä rooli työ- ja toimintakyvyn sekä elämänlaadun ylläpitäjänä ja parantajana, joten on erittäin merkityksellistä, että valtiovallan ja Kelan suositusten ja ohjeistusten mukaan kuntoutuspalvelut voidaan valtakunnallisesti käynnistää. Kruunupuiston kuntoutus- ja terapiatoiminnassa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota turvaetäisyyksiin, tarpeelliseen suojainten käyttöön ja tehostettuun hygieniaan. Kuntoutuspalveluiden kysyntä on viranomaissuositusten väljennyttyä käynnistynyt hyvin.

Kruunupuiston ravintola on avoinna päivittäin 29.6. alkaen. Inkeritalon kesäkahvila avautuu tiistaina 30.6. ja on avoinna elokuun loppuun. Inkeritalon osalta muut kesätapahtumat on peruttu tältä kesältä, lukuunottamatta makasiinilla järjestettävää perinteistä vanhan tavaran Rompetoritapahtumaa lauantaina 11.7.

Hotellin toiminta on käynnistymässä ilahduttavasti vilkkaasti. Hotellin osalta Punkaharjun harjuluonnolla ja alueen vetovoimaisilla käyntikohteilla on suuri merkitys ja niiden uskotaan kiinnostavan kotimaisia matkailijoita tänäkin kesänä. Yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa tehdään tiiviisti matkailukesän onnistumisen eteen.

Kylpylä ja kuntosali eivät toistaiseksi avaudu yleisölle. Tilannetta tarkastellaan kesän aikana epidemiatilanteen ja viranomaisten suositusten pohjalta.