Kiteen kaupungin innovaatiokilpailun voitto kesälahtelaiselle paluumuuttajalle

0

Kiteen kaupungin innovaatiokilpailun voittajaksi on valittu kesälahtelainen Riikka Turunen, jonka raikkaat ideat Puhoksen Myllyalueen matkailupotentiaalin hyödyntämisestä aktiivikäyttöön osuivat oikeaan hetkeen.

Kiteen innovaatiokilpailun aikuisten sarjaan saatiin maltilliset 11 vastausta, joista Turusen ehdotus erottui selvästi edukseen.

– Turusen voittoon johtanut idea on paitsi erittäin ajankohtainen, myös aidosti toteuttamiskelpoinen, perustelee päätöstään innovaatiokilpailun tuomari, Kiteen kaupungin elinkeinopäällikkö Mikko Heickell.

– Realismi ja toteutettavuus olivat tärkeitä tekijöitä voittajaa ratkaistessa. Luontomatkailu on ollut nousussa jo ennen poikkeusoloja mutta erityisesti nyt, ulkomaanmatkailun tyrehdyttyä, noste on entisestään kiihtynyt. Ihmisillä on aikaa ja halua liikkua luonnossa. Turusen idealle on siis todellista tilausta, Heickell jatkaa.

Turunen ehdottaa Myllyalueelle toteutettavaksi hyvää opastusta sekä tarinakylttejä, joissa kerrotaan hyväntuulisia tositarinoita entisajan Puhoksesta. Ympäröiviin metsiin Turunen visioi kunnostettuja polkureittejä opasteineen.

– Me kiteeläiset saamme elää keskellä ihanaa luontoa ja olemme tottuneet meitä ympäröivään puhtaaseen luontoon ja vuodenaikojen vaihteluun. Kaikilla ei ole näin, ja juuri nämä ihmiset lähtevät hakemaan kokemuksia paikoista, jotka ovat tuoneet itsensä esille nykyaikaisia markkinointikanavia käyttäen, kertoo Turunen.

Sosiaalisella medialla on Turusen suunnitelmissa olennainen sija matkailukohteiden näkyvyyden parantamisessa.

Sosiaalisella medialla on Turusen suunnitelmissa olennainen sija matkailukohteiden näkyvyyden parantamisessa. Puhoksen alueen lisäksi Turunen toivoo virkistystä koko Kiteen alueen luontomatkailun kehittämiseen. Kiteen jokaisella kylällä kannattaisi hänen mukaansa olla ainakin yksi oma retkeilykohde, jota ulkoilusta nauttiville tarjota.

– Luontoahan meillä täällä riittää, joten jokainen Kiteen kylä voisikin tuoda esille oman kauneimman retkeilykohteensa. Näin luontomatkailusta nauttiville riittäisi useammalle päivälle koettavaa Kiteellä, Turunen miettii.

– Suomalaisissa kuluttajissa kytee tällä hetkellä suuri luontomatkailupotentiaali ja Kiteellä on mahdollisuudet vastata tähän kysyntään. Nyt olisikin aika valjastaa luontomatkailukohteet käyttöön sekä tuoda ne retkeilijöiden ja ulkoilijoiden tietouteen, hän jatkaa.

Elinkeinopäällikkö Mikko Heickell tietää kauniin ympäristön kuuluneen Kiteen vahvuuksiin aina, mutta kertoo 70-luvulla nousevan teollisuuden kiilanneen matkailutoiminnan edelle. Hän näkee nykytrendin hienona tilaisuutena tarttua uudelleen olemassa olevaan matkailualan potentiaaliin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tänä kesänä painopiste on itsestään selvästi kotimaanmatkailijoissa, mutta jatkossa Kiteen viehätyksen toivotaan tavoittavan yhä enemmän myös ulkomaalaisia vierailijoita.

– Nyt on hyvä aika pistää tuulemaan, ja Turusen kilpailuvastauksessaan esittämät ehdotukset aina markkinointi-ideoita myöten ovat hiottuja, raikkaita ja täysin sovellettavissa käytäntöön, Mikko Heickell kertoo.

Jos innovaatiokilpailun aikuisten sarjan voittajan valitseminen olikin verrattain helppoa, lasten ja nuorten sarja aiheuttaa senkin edestä puntarointia.

-Erinomaisia ehdotuksia on useita, ja voittajan valinta on vielä kesken. Tämä on tietenkin positiivinen haaste! Olen todella tyytyväinen sarjan korkeaan tasoon, Heickell iloitsee ja kertoo vielä, että lasten ja nuorten sarjan voittaja ilmoitetaan myöhemmin kesällä.