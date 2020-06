Tervaleppä on kevään ensimmäisiä kukkijoita

0

Vaikka tervaleppä mielletään usein merenrantojen lajiksi, kasvaa tervaleppää myös paikoitellen sisämaassa.

Suurin osa Puruveden laajoja selkävesiä halkovista niemistä ja saarista on varsin karuja puustoltaan ja kasvistoltaan.

Siksi karua ja köyhää maaperää on otettu viljelykäyttöön kaskeamalla.

Alueella on harrastettu kaskiviljelyä melko pitkään, joten kaikki kaskikoivikot eivät ole vielä ehtineet muuttua havumetsiksi.

Vaikka komeimmat tervalepikot löytyvät Pohjanlahden alavilta maankohoamisrannoilta, on Puruvedelläkin kauniita tervalepikoita.

Puruveden rannat ovat paikoin sangen alavia ja notkopaikoista löytyy muun muassa saniaislehtoja.

Saniaisten seurana kasvaa usein tervaleppää, vadelmaa, puna-ailakkia ja muita lehtokasveja.

Rannoilla on myös kuusta kasvavia märkiä korpinotkelmia, joissa kuusen seuralaisena esiintyy tervaleppää. Osa Puruveden tervalepikoista sijaitsee rantojensuojelualueilla.

Kevät ottaa suuren harppauksen eteenpäin leppien aloittaessa kukinnan. Ensin aloittaa harmaaleppä ja joitakin päiviä myöhemmin tervaleppä.

Keväinen ja lämmittävä auringonpaiste saa norkot avautumaan ja tuulen vire puhaltaa siitepölyn ilmoille.

Vihreän keltaiset kukkivat norkot ovat tärkeitä ravintokasveja ensimmäisille kevään hyönteisille, kuten nokkosperhosille.

Tervalepän norkolla voi olla useita hyönteisiä kerralla mesiaterialla. Ilmaston lämmetessä on myös leppien kukinta hieman aikaistunut paikoittaen.

Tervaleppä on aloittanut kukintansa aikaisintaan huhtikuun jälkipuoliskolla parhaimmilla suojaisilla ja aurinkoisilla paikoilla.

Nykyisin kukinta voi alkaa jo maaliskuun lopulla. Kukinnan alkaessa tervaleppä on vielä talviasuinen ja lehdet kasvavat vasta viikkojen päästä.

Tervalepän kanssa lähes samaan aikaan kukkivat myös muun muassa raita ja pähkinäpensas.

Kun harmaaleppä aloittaa pölyttämisen, on pähkinäpensas vasta kukkimassa ja tervaleppäkin vasta aloittaa kukintaa.

Usein raita ja pähkinäpensas kasvavat tervalepän naapureina rehevässä ja kosteassa rantalehdossa.

Tervaleppä on talvella tärkeä ravintokasvi monille lintulajeille.

Tervalepän norkoilla vierailevat mielellään muun muassa urpiainen, vihervarpunen, tikli ja sinitiainen.

Monelle tervaleppä on outo puulaji. Tervaleppä kasvaa usein paikoissa joissa ei yleensä liikuta, kuten soiden reunamilla ja märissä lehdoissa ja korpinotkelmissa. Parhaat tervaleppälehdot ovat nykyisin suojeltuja.

Leppien siitepölystä on monille terveydellistä haittaa, mutta tervalepikot ovat usein etäällä asutuksesta.

Tervaleppä on rantapuu ja Perämeren rannikolla harmaaleppä korvaa sen. Pohjois-Suomessa kasvaa harmaalepän alalajia, kuolanharmaaleppää, jonka lehdet muistuttavat tervalepän lehtiä.

Tervaleppää löytyy harvakseltaan aina eteläistä Lappia myöten, muun muassa Kemin ja Tornion rannikolta.

Onneksi tervalepän, kuin myös harmaalepän, arvostus on viime vuosina kasvanut.

Leppä ei enää pelkästään lennä ”leppäkeihäänä” polttopuuksi, vaan siitä tehdään muun muassa kauniita, punertavia paneeleita. Tosin tervaleppä käy myös erinomaisesti polttopuuksi.