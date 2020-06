Siivooja uskaltautui kotiapuyrittäjäksi – Arja Vatanen uskoo työkohteita löytyvän ikäihmisistä mökkiläisiin.

0

Vuoden päivät Arja Vatanen pähkäili, että elämään on vielä saatava jotain muutosta ja uutta haastetta.

Tänä keväänä ajatus realisoitui, kun Anttolan koulun siivooja ja vastaava ruokapalvelutyöntekijä päätyi itsenäiseksi yrittäjäksi. Arjan siivous- ja kotiapu käynnistyi toiminimellä kesäkuun alussa.

– Olisiko joku viidenkympin villitys. Eipä tarvitse vanhempana harmitella että eipä tullut kokeiltua, naurattelee Kerimäen kirkonkylässä asuva Vatanen.

Arja Vatasella on siivouksesta ja keittiötyöstä parinkymmenen vuoden kokemus. Plakkarissa on muun muassa ravitsemustyöntekijän ja toimitilahuoltajan koulutus.

Vuodesta 2004 Vatanen on ollut Kerimäen kunnan, sittemmin Savonlinnan kaupungin palkkalistoilla. Vekkulan siivouksesta hän siirtyi Anttolan koululle vuonna 2013.

Työnantajan myöntämä vuoden virkavapaus mahdollisti yrittäjyyden kokeilemisen starttirahan turvin. Yrittäjäkurssi on lopuillaan.

– Uskon että töitä alalla on. Ihmiset haluavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään ja aina on kuitenkin siivottava.

Koronan tuomat muutokset aiheuttivat muutaman unettoman yön, mutta nyt Vatanen arvelee siivoamisen tarpeen vain lisääntyvän.

Arjan siivous- ja kotiavun palveluvalikoima on laaja. Perinteisen siivoamisen lisäksi hoituu saatto-, asiointi- ja peseytymisapu, ulkoiluttaminen, ruuanlaitto ja pienet pihatyötkin.

– Yritän olla mahdollisimman monipuolinen.

Ikäihmiset ovat yksi kohderyhmä, mutta palvelu toimii yhtä lailla lapsiperheille kuin mökkiläisille. Työ hoituu myös arvonlisäverottomana, jos asiakas on siihen oikeutettu.

Toimialue on Savonlinnan ympäristö, Punkaharjua ja Savonrantaa myöten.