Pilkekirkolla laulellaan tiistaina Enanniemessä

Enanniemessä sijaitsevalla Pilkekirkolla laulellaan tiistaina 9. kesäkuuta.

Punkaharjulaisen Kyösti Kupiaisen tekemä Pilkekirkko valmistui viime kesänä. Nähtävyyden lisäksi se on toiminut tapahtumien järjestämispaikkana.

Kupiainen kertoo, että lauluillan taustalla on halu palautua kohti normaalimpaan arkea ja tavata pitkästä aikaa väkeä rajoitusten sallimissa rajoissa.

– Otetaan etäisyyttä koronan yksinvaltaan, jota tosin ei Punkaharjulla ole ollut yhtään tapausta. Lauletaan Los Senilos -yhtyeen johdolla. Yhtye esittää meille omia kappaleitaan. Paikalla on katettu nuotiopaikka, jossa lämmitellä omia eväitä. Talo tarjoaa Kupiaisen mukaan nokipannukahvit.

– Itä-Suomen aluehallintovirastoon on oltu yhteydessä ja lupa tilaisuuden järjestämiseen on edellyttäen yli yhden metrin turvavälejä, joita olen luvannut valvoa. Meille kaikille on tärkeää päästä pois ainakin hetkeksi kanssakulkijoiden joukkoon vaihtamaan kuulumisia ja viihtymään yhdessä.

Kupiainen muistuttaa, että flunssaisina ei paikalle tulla.

– Autollisia toivotaan kokoontumaan Shellille klo 16.30 ja ottamaan kyytiin autottomat. Tilaisuus on Punkaharjulla. Saapumisosoite on Sahilantie 127, josta opastus Pilkekirkolle. Se on noin 350 metrin päässä.

– Perille mahtuu noin 15 autoa, metsätien varteen, sekä kolmen tien risteykseen loput.

Laulutilaisuus ti 9.6.2020 klo 17.00 Pilkekirkolla.