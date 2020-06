50 vuotta lomailua Ruokkeella – Ruokkeen Lomakylä pyörii vahvasti Laukkasten voimin.

0

Kesäkuun 3. päivä tuli kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset matkailijat saapuivat Ruokkeen Lomakylään, kirkkaan Puruveden äärelle.

Lomakylä tosin oli tuolloin vielä kaukana siitä, mihin se tänä päivänä on kehittynyt.

Alkuun Ruokkeenniemen pitkän hiekkarannan tuntumaan tehtiin perustajapariskunnan, Raija ja Pentti Laukkasen johdolla pari vuokramökkiä, sekä järjestettiin tilaa telttailijoille ja karavaanareille. Hiljalleen rakentui myös muuta pienempää puitteistoa, kuten grillipaikkaa ja rantasaunaa lomalaisten iloksi.

Perheen pääelinkeino oli tuolloin vielä maataloudessa, jota harjoitettiin noin kilometrin päässä lomakylästä sijaitsevalla suvun pitkäaikaisella kotitilalla. Maatalouden murroksessa matkailusta kehittyi kuitenkin 80-luvun aikana perheen pääelinkeino.

– 20 hehtaarin alue, jolla lomakylä sijaitsee oli itse asiassa päätynyt suvullemme jo pari sukupolvea aiemmin, kun niemen maa-alueita jaettiin paikallisten tilojen kesken. Ajan henki oli silloin erilainen ja ne olivat käytännössä joutomaita, kunnes matkailutoimintaa alkoi viriämään, kertoo toisen polven matkailuyrittäjä, siskonsa Marin kanssa lomakylän toimintaa nykyään vetävä Mika Laukkanen.

Tätä nykyä Ruokkeen Lomakylässä on 30 vuokramökkiä, joista 15 on ympärivuotisesti käytössä.

Asuntovaunupaikkoja on reilut 70. Niistä noin puolet vuokrattuna ympärivuotisesti kausipaikkalaisille.

Nykyiseen mittakaavaansa yritys on kasvanut kysyntään perustuen. Toimintaa on laajennettu ja uutta rakennettu useassa eri vaiheessa.

– Esimerkiksi 80- ja 90-lukujen lopussa tehtiin useita mökkejä. Uusimmat ovat puolestaan valmistuneet kolme vuotta sitten.

Ravintolasta löytyy nykyisellään 90 asiakaspaikkaa sisältä ja 200 terassin puolelta. Tosin tänä kesänä niiden suhteen sovelletaan voimassa olevia koronarajoituksia.

80-luvun alkupuolella tehtiin pieni baari ja sen myötä ruoanlaittoa alkoi tulla mukaan. 80- ja 90-luvulla ravintolan toiminta kasvoi.

– 90-luvun lopulla tehtiin viimeisin laajennus ravintolaan ja 2000-luvun puolella laajennettiin vielä terassia.

Lomakylän arki pyörii vahvasti Laukkasen perheen voimin. Sukupolvenvaihdosta yrityksessä tehtiin jo vuosituhannen alkupuolella. Nuorempi polvi siirtyi vetovastuuseen virallisesti vuonna 2010.

– Minulla ja Marilla on kummallakin 35 prosentin omistusosuus, lisäksi vanhempamme ovat yhä yrityksessä mukana.

Mikan vastuulle painottuu hieman enemmän yleinen hallinnointi ja Marille esimerkiksi keittiötoimintaan liittyvä operointi. Käytännössä vastuujaot ovat Laukkasten mukaan kuitenkin häilyviä – kaikkea työtä tehdään yhdessä ja yrittäjät ovat mukana esimerkiksi ravintolan vuoroissakin.

– Ympärivuotisesti meillä on lisäksi töissä Marin mies ja kesäsesongin aikaan useampia kausityöntekijöitä. Lisäksi oma vaimoni auttelee toiminnassa myös, joten todellakin perheen voimin tätä paljolti pyöritetään, Mika Laukkanen sanoo.

– Itselle kun tekee töitä, niin eihän siinä tule hirveämmin tunteja laskettua. Loman aika kun on, niin usein Ruokkeenniemi jää taakse ja vaihtuu maakin, että irtiotto onnistuu, Mika Laukkanen naurahtaa.

Ruokkeen asiakkaista moni on suomalainen, mutta venäläisten ja saksalaistenkin osuus on ollut vahva. Ulkomaalaisten suhteen tilanne on nyt matkailuyrityksissä yleisestikin epävarmaa.

Ruokkeella on Mika Laukkasen mukaan kysyntä vaikuttanut kasvavan kotimaisten matkailijoiden osalta.

– Se on tosin ollut viime aikojen ilmiö, että varauksia tehdään yhä lyhyemmällä varoitusajalla ja ennakoiminen on siten haastavampaa. Jokin viikonloppu voi näyttää pitkään ihan tyhjältäkin, mutta lyhyessä ajassa täyttyykin kokonaan.

Vaikka rajoitukset asettavat omat reunaehtonsa lähitulevaisuuden toimintaan, näyttää tilanne siltä, että Ruokkeella kesä päästään viemään läpi suhteellisen normaaliin tapaan.

Esimerkiksi pienimuotoiset tapahtumat ovat kuuluneet lomakylän arkeen jo pitkään. Yksi pisimmistä kesäperinteistä ovat viikoittaiset rantakalaillat, joita Ruokkeella on järjestetty jo noin 40 vuoden ajan. Eikä niistä jäädä paitsi tänä kesänäkään.

Katse on Ruokkeen väellä tulevaan ja toimintaa on jatkuva halu kehittää.

Palvelutarjontaa ja puitteistoa on kehitetty vuosittain. Ruokkeella on nykyisellään hyvät harrastusmahdollisuudet ja välinevuokraustakin.

– Viimeisimpiä uudistuksia on olleet myös aurinkopaneelien asennus ja täksi kesäksi valmistunut sähköautojen latauspiste.

Olemassa oleva kaava mahdollistaa vielä lisärakentamistakin. Ympärivuotista toimintaa kehitetään niin ikään.

Sitä Mika Laukkanen harmittelee, että koronan vuoksi Euroopan suuntaan aloitellut markkinointitoimet jouduttiin laittamaan paussille.

– Kunhan tilanne rauhoittuu, niin tarkoituksena on jatkaa uusien ulkomaalaisten asiakkaiden hakua.

Ruokkeen Lomakylään liittyy vahvasti myös kalastus ja Laukkasten kalajalosteet.

Lomakylästä on osaltaan kehittynyt kalastajien ja kalakisojen tukikohta esimerkiksi syysuisteluiden aikaan.

Ruokkee on ollut myös Puruveden Lohikuningas-kisan yksi lähtöpaikka ensimmäisestä soutu-uistelusta lähtien.

80-luvun lopulla Laukkaset alkoivat myös tekemään omia kalajalosteitaan, muun muassa purkitettua Puruveden muikkua, Laukkasen Kala -brändillä.

Kalanjalostusta tehdään lomakylän ehdoilla, mutta se on merkittävä oma yritystoiminnan muoto.

– Kalanjalostusta varten tehtiin omat tilat ja erillinen yritys 90-luvun lopulla, kun keittiö- ja ravintolalaajennusta toteutettiin, Mika Laukkanen kertoo.

Kalanjalostus lähti kehittymään, kun työkseenkin aikanaan kalastanut Pentti Laukkanen oivalsi, että purkitetusta kalasta voisi tehdä oikein hyvänkin tuotteen.

Pentti ja Raija aloittivat testailun ja tuotekehityksen tämän näkemyksen pohjalta.

Oman juonteensa asiaan toi se, että 80-luvulla Ruokkeella kävi useana syksynä sama Finnairin väestä koostuva joukko Puruvedellä kalastelemassa. Verkkoihin jäi saalista niin, että omaan käyttöön läheskään kaikki ei mennyt.

Ylimääräinen kala laitettiin Laukkasten toimesta purkkiin ja purkkeja puolestaan matkasi eteläsuomalaisten kalastajien matkassa maailmalle.

Toiminta kasvoi ja nykyisin vuodessa myydään 15-20 000 purkkia kotimaan markkinoille.