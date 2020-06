Ennakkoluuloton kokeilija Johanna Oras- kuvataiden on voimavara katastrofin keskellä

0

Johanna Oras aloitti kesän 2020 näyttelyn suunnittelun ja maalaamisen jo vuosi sitten. Keväällä 50 vuotta täyttänyt taiteilija oli näyttelyn avauksen kynnyksellä hyvin huojentunut, että taidekartano voi avata ovensa myös tänä kesänä.

– Taidekartanon näyttely on yhtä laaja, kuin mihin aiempina kesinä on totuttu, Oras kertoo.

Kolmeen eri rakennukseen sijoitettuja teoksia on esillä noin 40. Näyttelyn lisäksi mielenkiintoinen tutustumiskohde on myös kartanon myymälä, josta löytyy monenlaista kaunista kotiin vietävää.

Kesän 2020 näyttelyn nimi, I´m every artist, viittaa Oraksen monipuolisuuteen taiteilijana. Hän ei suostu asettumaan lokeroihin, eikä hänen työtään rajoita sen enempää mikään yksittäinen tekniikka kuin teemakaan. Häpeilemättä hän yhdistelee työssään klassista maalaustaidetta populaarikulttuuriin tai sekoittaa tulevaisuuden visioita luonnon harmoniaan rajoja tuntematta.

Taidekartanon kesän 2020 näyttelyllään taiteilija tuo esille pitkää uraansa, persoonaansa ja henkilöhahmoaan.

Valmisteluvaiheessa yksi innoittava tekijä on ollut Helene Schjerfbeck, joka oli alkuvuodesta ajankohtainen taiteilijasta kertovan elokuvan vuoksi. Tämä sai Oraksen kokeilemaan vanhaa, mutta itselleen uutta tekniikkaa; maalaamaan pohjustamattomalle pellavalle. Kokeilu on ollut 2000-luvun taiteilijalle mielenkiintoinen ja raakapellavapohja toimii joissakin uusissa teoksissa tehokeinona.

Erikoinen kevät toi oman mausteensa talven teoksiin. Oras kertoo syksyllä päässeensä hyvään luomisen flow-tilaan ja kuluvalle vuodelle oli suunnitteilla paljon näyttelyjä ja tapahtumia. Pandemian iskettyä päälle monet suunnitelmat kariutuivat ja kalenteri tyhjeni.

– Ensin tuli shokki ja lamaannus. Yht’äkkiä aikaa oli, mutta työltä katosi tarkoitus, kun myös kesän näyttely oli vaakalaudalla.

Ei ihme, että Oras on tämän kesän näyttelystä erityisen iloinen, kun mahdollisuus taiteen esittelyyn järjestyi kuten aiempina vuosina. Korona-pandemian ja poikkeusolojen vaikutus toki näkyy uusimmissa teoksissa, joiden kautta Oras on purkanut ahdistusta ulos.

Alkuvuoden tapahtumat ovat vahvistaneet osaltaan uskoa omaan tekemisen, taiteeseen ja sen merkitykseen.

– Kuvataidetta ei voi syrjäyttää arkielämästä. Se on voimavara katastrofin keskellä, hän sanoo.

Taidekartano Johanna Oras avoinna joka päivä 10.6.-9.8. Juhannusaattona klo 10-16. Vapaa pääsy.