Uusi Rakentajan opas on kattava tietopaketti – Savonlinnan alueen rakentajia palveleva kooste alan säädöksistä löytyy nyt myös netistä.

Savonlinnassa rakentamista suunnittelevat, rakentajat ja remontoijat saivat kesän kynnyksellä käyttöönsä päivitetyn tietopaketin, joka sisältää lähes kaiken olennaisen erilaisiin rakennushankkeisiin liittyen.

Uuden Rakentajan oppaan on koonnut Savonlinnan rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. Opas on yhdistykselle jo pitkä perinne: ensimmäinen julkaistiin vuonna 1998 ja seuraavat 4-5 vuoden välein.

Viimeisin opas on vuodelta 2016, mutta alan laajat säädökset ovat muuttuneet ja päivittämiseen oli taas tarvetta.

Ennätyksellisen laajaa, 60-sivuista opasta löytyy ilmaisena, painettuna versiona muun muassa kaupungin rakennusvalvonnasta sekä lukuisista alan liikkeistä.

Uutta on, että opas on nyt luettavissa myös netissä. Linkki löytyy ainakin Savonlinnan kaupungin sekä rakennusmestarien yhdistyksen sivuilta.

Oppaan puuhamiehiin kuuluva rakennusneuvos Terho Kaskinen sanoo, että opas on koottu lukuisien rakennusalan ammattilaisten yhteistyönä.

– Kaupungin rakennusvalvonnalla on ollut keskeinen rooli sisällön koostamisessa. Kiitos kuuluu myös lukuisille yhteistyökumppaneille, sanoo Kaskinen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Pulkkisen mukaan opas neuvoo ja auttaa ymmärtämään rakentamiseen liittyvää tietoa rakennuslakien ja -asetusten vaatimuksista.

Oppaaseen on sisällytetty muun muassa Savonlinnan viime vuonna uusittu rakennusjärjestys kokonaisuudessaan.

Savonlinnan rakennustarkastaja Juha Karvinen pitää rakentajan opasta erittäin hyvänä ja suosittuna työkaluna rakennushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Opas on hyvä lukea jo silloin, kun rakennushanke on vasta ajatuksen asteella. Tietopaketti vähentää varmasti soittojen ja kyselyjen tarvetta, uskoo Karvinen.

– Asiakkaat ovat olleet oppaaseen tyytyväisiä. Tarjolla on nyt laaja kooste kertarakentajalle.

Karvinen pitää nettiversiota hyvänä, koska lupien hakukin on muuttunut sähköiseksi lupapiste.fi -palvelun kautta.

Karvisen mukaan tärkein osa opasta ovat rakennusluvan hakuohjeet. Ne, kuten muutakin perustietoa löytyy oppaasta myös venäjänkielisenä.

Muutoksia on tullut myös rakennusten energiatehokkuuden vaatimuksiin, joista löytyy oma katsauksensa.

Uusi rakennusjärjestys sisältää pelisäännöt rantojen asuinrakentamiselle ja käyttötarkoitusten muutoksille, joita on helpotettu.

Omat tietoiskunsa löytyvät muun muassa pientalon lämmityksestä, palo- ja työturvallisuudesta, rakentajan vakuutuksista ja sähköliittymistä. Ohjeita löytyy ilmanvaihdon ja lvi-töidenkin osalta.

Jätehuollon järjestämistä ja jätevesien käsittelyä on esitelty laajasti.

Timo Pulkkinen muistuttaa, että vastaavan työnjohtajan osuus on rakennusprojektin onnistumisen kannalta merkittävä. Oppaaseen on koottu yhteystiedot niistä yhdistyksen jäsenistä, jotka voivat toimia vastaavina työnjohtajina.

Savonlinnan rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:llä on nykyään noin 60 jäsentä.