Aseman Taidelaiturilta sukelletaan kotimaiseen taiteeseen

Risto Vilhunen, Janne Rahunen, Riitta Miettinen, Juhani Vuorisalmi, Marko Ruuskanen.

Aseman Taidelaiturin taiteilijavalikoima on tänä kesänä monipuolinen. Kesästä odotetaankin vilkasta.

Viime vuonna paikalla kävi noin 20 000 vierasta, mikä yllätti näyttelyn järjestäjät täysin ja loi lisää intoa kesänäyttelyjen kehittämiseen edelleen.

– Meillä on runsaasti tilaa, joten taiteeseen voi tutustua turvallisesti, kertovat Taidelaiturin isännät Hannu Huitti ja Mikko Ranta-Huitti. Taidelaiturin näyttelyiden suojelijana toimii arkkipiispa Leo.

Risto Vilhunen eli Leonardo da Vilhu on tuonut Taidelaiturille ”Lentoon”-näyttelynsä, jolla hän juhlistaa 75-vuotista elämäntaivaltaan.

Vilhusen teokset ovat pääosin suurikokoisia öljyväritöitä, joiden tekemistä on innoittanut renessanssi ja pop-taide. Taidelaiturin tuloaulassa katse kiinnittyy muunnelmiin Leonardo Da Vincin, Botticellin, Raffaelin ja Vermeerin kuuluisista ihmishahmoista.

Tunnelma vaihtuu kokonaan toisenlaiseksi viereisessä huoneessa, jossa seinät täyttyvät suurikokoisista Spiderman-hahmoista. Vilhusen teoksissa tunnelma vaihtelee kovin, mutta teokset eivät riitele ympäristönsä kanssa.

– On kuin maalaukset olisivat aina olleet täällä. Olen suuresti kiitollinen, että sain tuoda teokseni esille näin upeaan paikkaan, Vilhunen sanoo.

Päärakennuksessa esitellään myös Janne Rahusen lasitaidetta. Nuutajärvellä työskentelevä taiteilija on erikoistunut lasinpuhalluksen reticello-tekniikkaan, jossa lasipuoikkojen avulla saadaan aikaan verkkomainen kuvio ja säännölliset ilmakuplat.

– Teosten tavoitteena on harmonia, kauneus ja muodon jännite, taiteilija kertoo.

Päärakennukseen on tänä kesänä koottu Aseman Taidelaiturin omista kokoelmista muotokuvanäyttely, joka levittäytyy moneen huoneen alalle.

Piha-aitassa esittäytyy Taidelaiturin naapurissa, rautatieläisten talossa lapsuutensa viettänyt Riitta Miettinen. Entinen kansalaisopiston rehtori on opiskellut eläkkeellä ollessaan kuvataiteilijaksi, joka taitaa sekä grafiikan että öljyvärimaalauksen.

Taidelaiturille Miettinen on tuonut uusimpia teoksiaan, joissa toistuvat monet Punkaharjun maisemat. Ihastusta herättävät muutkin aiheet, esimerkiksi potretit perheen jäsenistä sekä luonnon kuvaukset kuten linnut.

Taidelaiturin moniulotteinen miljöö täydentyi keväällä Juhani Vuorisalmen pronssiveistoksilla ja lehmuskujalla ilahduttavat Marko Ruuskasen linnunpöntöt. Kävijän kannattaa piipahtaa myös tsasounassa, jossa mieli rauhoittuu kuin itsestään.

Aseman Taidelaituri avoinna 1.6.-31.8. klo 10-17