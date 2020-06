Vähemmän on enemmän – Puruveden alueen tarjonnassa moni elämys

0

Kesää ei ole peruttu! Puruvesi-lehden pitäjät avautuvat varovaisesti kesään, turvavälit muistaen. Pieniä tapahtumia ja näyttelyitä löytyy periaatteella ”vähän, mutta hyvää.”

Kesälahdella on Sovintolan kesänäyttely ”Kuva & valo” – Pave Maijasen valokuvia 17.6. alkaen. Aurinkopitäjän museoalueella on uskomatonta, mutta totta, Juuso -karhun maalauksia.

Kesälahti-seuran perinteinen Kesälahti -juhla pidetään museoalueen pihalla 26. heinäkuuta ja Kiteen virtuaalinen kulttuuriviikko 8.-12.6. sekä virtuaaliviikon Kesälahti-päivä on keskiviikkona 10. kesäkuuta.

Enonkoskella veistetään hiekkaa tänäkin kesänä, mutta EM-kilpailua tai yleisötapahtuma ei järjestetä, vaan jokainen voi käydä omaan tahtiin katsomassa veistoksia.

Enonkosken kunta ja Jäälinna ry järjestävät taidenäyttelyn, jossa syntyy kymmenen 2,5 metrin korkuista hiekkaveistosta kesäkuun 26. päivän ja heinäkuun 1. päivän välisenä aikana.

Näyttelyn teemana on ”Yhdessä”. Näyttelyn taiteilijat ovat Tarja Matikainen, Riitta Matikainen, Virpi Timonen ja sekä enonkoskelainen Sofia Sopanen. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Enonkosken viides Pieni Harmonikkafestivaali järjestetään ulkona Café Enonkosken pihapiirissä hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen 11. heinäkuuta.

Solisteina konserteissa vierailevat muun muassa vuoden 2007 Kultaisen Harmonikan voittaja Sami Hopponen ja vuoden 2017 Kultaisen Harmonikan voittaja Tiia Karttunen.

Paikallista väriä konserttiin tuovat viime kesän Hopeisen Harmonikan mestari Anni Saksman sekä festivaalin ohjelmastakin vastaava harmonikkataiteilija Viivi Maria Saarenkylä. Illan juontaa Matti Muhonen. Tapahtuma on maksuton.

Enonkosken perinteinen ja odotettu kotiseutujuhla heinäkuun viimeisenä sunnuntaina huomioidaan jollakin tavalla. Korona-tilanteen huomioon ottaen järjestelyt ovat vielä tarkentumatta.

Enonkoski-seuran puheenjohtaja Helena Auvinen sanoo, että tilanne muuttuu koko ajan, ja terveys edellä mennään.

Punkaharjulla Metsämuseo Lusto on avautunut korkeatasoisine näyttelyineen. Luston tapahtumia on teroituspäivät 9.–14. kesäkuuta ja 7.–9. elokuuta. Tällöin Lustoon voi tuoda teroitettaviksi metsä- ja käsityökaluja pientä korvausta vastaan. Teroituspiste sijaitsee museon piha-alueella.

Lustossa järjestetään työnäytöksiä, esimerkiksi Jouko Lehtikuusi esittelee vuolentataitoja heinäkuun alussa ja elokuun alussa Luston aulassa.

Samassa paikassa Bo-Åke Ljungars esittelee vakantekoa perinteisillä menetelmillä heinäkuun alussa.

Sumoki ry järjestää Moottorisahauksen Suomen mestaruuskilpailun lauantaina 8.8. Luston kentällä. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Punkaharjun Naaranlahdella on sekä pientä että isoa urheilutapahtumaa. Puruvesi SwimRun on 27.6. Siellä juostaan ja uidaan Puruvedessä. Tapahtuma järjestetään nyt toisen kerran.

Naaranlahdessa on myös Naaranlahti Petanque kilpailut 1. elokuuta. Kilpailun järjestää urheiluseura Naaranlahden Pallo.

Punkaharjun kirjastossa voi tutustua Raija Tynkkysen valokuvanäyttelyyn ”Maailman lapset – lasten maailma” kesäkuun ajan.

Naaranlahdessa juostaan ja uidaan Puruvedessä.

Tuunaansaaressa Saimaan Taideluolassa ja Kulttuuripuistossa järjestetään ArtUp-taidetapahtuma 5.-18. heinäkuuta. Tapahtumassa on tekemistä koko perheelle, työpajameininkiä, open stage eli vapaa lava, mielenkiintoisia esitelmiä ja vaikuttavia esiintyjiä rennolla otteella, osaksi ulkoilmassa.

Sinikka Mäkelä kertoo, että kaikkia esiintyjiä ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta esimerkiksi Saimaa- tanssiryhmä esiintyy. Luolastokierroksia järjestetään turvaväleillä ja pienemmissä ryhmissä.

Toukokuun lopussa tiedotettiin, että Tuunaansaaren luolastosta käytetään jatkossa nimeä Saimaan Taideluola.

Järvikaksoset-näyttely avautuu

Kerimäellä pääsee tänäkin kesänä tutustumaan Romu-Heikin talossa, entisessä järvikalastusmuseossa Suur-Saimaan järvikaksoset, Puruvesi ja Pihlajavesi -näyttelyyn. Näyttely on avoinna 1.7. – 30.8. joka päivä klo 11-16, paitsi maanantaisin suljettu.

Suomen järvikalastus- ja vesimuseosäätiön näyttelyssä tarkastellaan kuvien, tekstien ja esineiden avulla järviluonnon, kalaston ja kalastuskulttuurin syntyä ja kehitystä aina jääkaudesta alkaen tähän päivään.

Huomio kiinnitetään myös järvikalaruuan ympäristöystävällisyyteen, terveellisyyteen ja herkullisuuteen sekä kannetaan huolta kalastuksen tulevaisuudesta.

Näyttelyssä on monikielinen opastus. Näyttelymyymälässä on tarjolla korkealaatuista kalastoon liittyvää grafiikkaa, kortteja sekä alan tuoreimpia kirjoja.

Kerimäki-seura pitää paussia perinteisistä tapahtumistaan koronan takia.

Suuren suosion saanut yhteislaulutilaisuus oli määrä järjestää juhannuksen jälkeen, mutta sitä ei nyt pidetä.

Kalastajatilalla perinteisesti järjestetty Kerimäki-päivä ja kesäasukastapahtuma jäävät myös tältä kesältä väliin.

Kotiseutumuseo pidetään kiinni koko kesän. Jäsenretkeä tai -tapaamista ei järjestetä kesän aikana.

Kerimäen iso kirkko avoinna kesä-heinäkuun

Kerimäen iso kirkko on avoinna kesä-heinäkuun maanantaista perjantaihin päivittäin. Paikalla on opas tai seurakunnan työntekijä. Kerimäen kirkko on avoinna myös sunnuntaisin.

Enonkosken kirkko on avoinna tiistaisin klo 13-15, mutta paikalla ei ole opastusta. Tulijoita pyydetään huomioimaan 1-2 metrin turvaväli kanssaihmisiin ja käsihygienia. Lievienkin flunssaoireiden aikana jäädään kotiin.

Valtakunnallinen Tiekirkkokausi peruttiin kokoontumisrajoitusten takia, mutta seurakunnilla on mahdollisuus pitää kirkkoja auki hiljentymistä ja tutustumista varten myös kesäkuukausina.

Jumalanpalvelukset alkavat läsnäolevan seurakunnan kanssa 7. kesäkuuta.

Savonlinnan seurakunnassa jumalanpalvelukset alkava sunnuntaina 7.6. Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen, Savonrannan ja Pääskylahden kirkoissa sekä Savonlinnan Tuomiokirkossa.

Suntiot ja vahtimestarit valvovat, että sallittu kävijämäärä ei ylity. Jokaisella kirkolla on omat sallitut kävijämäärät. Turvaväleistä ohjeistetaan kirkoissa.

Myös ehtoollisen viettäminen on mahdollista. Ehtoollisen vietosta ohjeistetaan kirkossa.

Seurakunnan omat kirkkomusiikkikonsertit toteutetaan tänä kesänä videoituina Varttikonsertteina. Noin 15 minuutin pituiset konsertit julkaistaan sivulla Facebook.com/savonlinnansrk ja YouTube-kanavalla sunnuntaisin 7.6 alkaen. Ohjelmassa on yhteensä yksitoista konserttihetkeä.

– Kesän konserttien kävijämäärät ovat niin suuria, että jopa Tuomiokirkon kokoisessa kirkossa osa vieraista ei välttämättä olisi mahtunut sisälle uusien turvarajojen puitteissa. Videoidut konsertit tuovat kesän musiikkielämykset kaikkien ulottuville”, kertoo johtava kanttori Minna Raassina. Konsertit kuvataan kesäkuun alussa.