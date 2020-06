Pääkirjoitus: Kesän ilot löytyvät läheltä

0

Vuonna 2020 monet asiat ovat menneet päälaelleen ja asioita on saatu katsoa uudesta näkökulmasta, etsiä erilaisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Puruvesi-lehden kesälehtikin on hieman toisenlainen kuin menneinä vuosina, kun kesäkuun ensimmäisen viikon peruslehti on yhdistetty samojen kansien väliin kesälehden kanssa.

Jos kevät 2020 jotain opetti, niin iloitsemaan pienistä ja lähellä olevista asioista. Elämän sisältöä on opittu löytämään luonnosta, perheestä, ystävistä ja vaikka hyvästä ruuasta. Leipominenkin on noussut suosittujen harrastusten joukkoon.

Lähelle näkemisen taitoa tarvitaan myös kesällä, kun perinteiset massatapahtumat ovat tauolla ja tarpeetonta matkustamista ulkomaille kehotetaan välttämään. Kotimaan matkailulle sen sijaan hallitus näytti vihreää valoa juuri kesän kynnyksellä, ja tämä ilahduttaa meitä Puruveden seudulla asuvia erityisesti.

Puruveden seudulta löytyy tekemistä ja koettavaa tänäkin vuonna, vaikka kaikki ei toistu menneiden aikojen tapaan. Tapahtumien järjestäjät ovat olleet hyvin valmiudessa reagoimaan aina uusien linjausten mukaisesti.Kokosimme tähän lehteen vinkkejä, joissa kannattaa piipahtaa, jos osuu kulmille sopivana ajankohtana. Otetaan ilo irti ja mennään niihin mielenkiintoisiin paikkoihin ja tapahtumiin, jotka vielä ovat kokematta tai joissa on käynyt viimeksi kauan sitten.

Ja mikä parasta. Luonnon nähtävyydet ovat entisellään. Puruveden laineille mahtuu liikennettä, Punkaharjulle patikoijia, eikä Kolovesikään ole ruuhkautunut eteläisempien kansallispuistojen tapaan. Lämmintä ja antoisaa kesää kaikille seudullamme liikkuville!