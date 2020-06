Järvi, joka vei järjen, sielun ja sydämen – Kalastajan Kanavan kaksikko ihastui Puruveden kauneuteen ja mystiikkaan

0

Isot kalat karttavat kuvauskalustoa. Siinä Jyri Kuusisalon ja Anne-Maarit Seplingin vuosien kokemus.

Mutta ei aina.

On kaunis toukokuinen päivä Kerimäellä, Puruvedellä. Vene on parkissa pienen saaren tuntumassa.

Valtakunnallista Kalastajan Kanavaa pyörittävä kaksikko virittelee jigivavat käyttökuntoon ja alkaa heitellä, vähän niin kuin malliksi. Ei toki haittaa, jos joku ahvenkin nappaisi.

Kun on rupateltu kymmenkunta minuuttia vapaa-ajan kalastuksesta, Jyrillä tärppää.

– Taitaa olla hauki, kun vetelee oikealle ja vasemmalle, arvioi Jyri, kun Anne-Maarit varustautuu veneen laidalle haavin kanssa.

Väsytyksen aikana kalan elkeet saavat arvelemaan, ettei taidakaan olla hauki. On ahven eikä ihan pieni.

Kala saadaan onnellisesti veneeseen. Pikainen punnitus haavin kanssa, sitten ahven varovasti mittalaudalle. Pituus 48 senttiä ja painoksi saadaan 1,67 kiloa.

Kokenut kalastaja on onnesta soikeana.

– Suurin ahven mitä olen Suomessa saanut. Entinen ennätys oli 1,15 kiloa, hehkuttaa Jyri.

Kuvien ottamisen jälkeen Jyri laskee isomuksen hellästi takaisin järveen. Tämä ei kuulu pannulle.

– Mene tekemään sitä, mitä sinun kuuluu tehdä.

Ennätysahvenen saaminen tällä tavoin kuvastaa Puruveden mystistä viehätystä kalastajalle.

– Puruvesi on vienyt järjen, sielun ja sydämen. Järvi ei ole kalastajalle aina helppo, mutta toisaalta täällä on mahdollisuus tuollaisiin kaloihin. Suomessa ei ole monta järveä, josta voi saada yli kaksikiloisen ahvenen.

Pariskunnan tukikohtana on Jyrin vanhempien 1970-luvulla hankkima kuivan maan mökki Kulennoisissa. Oma rantapaikka Puruvedeltä on koko ajan haussa.

Kerimäki on Jyrille tuttu paikka nuoruudesta asuin- ja koulupaikkana. Kavereita löytyy kylältä edelleen.

Jyri ja Anne-Maarit perustivat Kalastajan Kanavan puolenkymmentä vuotta sitten. Sähköinen mediakanava on noussut alansa suurimpien joukkoon seuraajamäärillä mitattuna.

Tavoitteena on jakaa tietoa ja innostaa ihmisiä vapaa-ajan kalastukseen. Mukana on kaupallisuutta, mutta päämissio on ihmisten auttamisessa. Live-lähetyksiä erilaisten kalavesien ääreltä tehdään säännöllisesti. Puruvesi on kohteena useasti.

– Kalastus on hieno harrastus. Paras palaute on, kun joku sanoo innostuneensa lajista tai löytäneensä sen uudelleen meidän kauttamme.

Jyri vastaa päivittäin useisiin kyselyihin, mistä tiettyä kalaa kannattaa etsiä ja mitä välineitä suositellaan.

– Saattaa tulla kartta mökkijärveltä ja kysymys, mistä ahventa löytyy. Sellaista kristallipalloa ei ole. Vinkkejä todennäköisistä alueista voi toki antaa.

Anne-Maarit kannustaa mieluummin ihmisiä etsimään itse kalapaikat ja opettelemaan, miksi kala on juuri siinä missä on.

– Löytäminen palkitsee.

Puruveden valtteina pariskunta pitää upeiden maisemien ja kirkkaan veden lisäksi rauhaa.

– Etelä-Suomessa on nyt buumi ja pieniä järviä kierretään ahkerasti. Täällä ei hyville kalapaikoille tarvitse jonottaa, tilaa on.

Kalastajan Kanavan vetäjät syövät kalaa paljon ja monessa muodossa. Nyt he odottavat, että maassa alettaisiin tutkia vapaa-ajan kalastuksen hyvinvointivaikutuksia.

– Verkko- ja onkireissut voivat olla monelle ikäihmiselle ainoa liikuntamuoto ja tapa saada lähiruokaa, havainnollistaa Anne-Maarit.

– Kalan arvo on muuallakin kuin proteiinissa, tiivistää Jyri.

Vastuullisesti isoimmat takaisin

Kalastajan Kanava puhuu paljon vastuullisen kalastamisen puolesta.

Saalis valikoidaan: ei oteta liian pieniä muttei liian isojakaan kaloja.

Pyynti tehdään kalaa vaurioittamatta. Vastuullinen kalastaja käyttää solmuttomia haaveja sekä koukkuja, jotka on helppo irrottaa.

Isoimmat petokalat lasketaan takaisin lisääntymään. Tutkimusten mukaan kalat suosivat kutuparien valinnassa kookkaita kumppaneita ja niiden mätimäärät ovat suuremmat.

– Ruokakalaksi paras ahven on 20-35-senttinen ja hauki 1,5 - 3 kilon väliltä, sanovat Jyri Kuusisalo ja Anne-Maarit Sepling.

Jigaaminen on nuorille ja perheille oiva tapa aloittaa vapakalastus

Jigiviehe jäljittelee kalaa tai toukkaa ja sen annetaan heiton jälkeen painua pohjaan tai kelataan pinnemmassa kalojen sijoittumisen mukaan.

Jigiä uitetaan lyhyillä nostoilla tai kelauksilla. Homma toimii syvempien alueiden lisäksi matalikoilla tai kivikoilla.

Kalastukseen riittää virvelöijän perussetti: sopiva vapa, pieni avokela, kuitusiima ja sopivaa perukemateriaalia.