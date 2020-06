Mielipide: Voi kuinka sinua kaipaankaan!

0

Tässä ihan patoutuu näiden tunteidensa kanssa. Aamulla kurkkoot onko penkillä istujia? Ei oo.

Ei oo lupa tulla höpöttämmää nokikkain kuulumisia. Halloomisesta puhumattakaan. Viime kesänä kuulu kuulemma Prismalle asti akkojen kalatukset ja naurun remakat.

Nyt sen on huomannut, miten tärkeitä ovat on ihmiskontaktit!

Se arkinen jutustelu on parasta mielenterveyden hoitamista.

Myö mummot ja ukot huastellaan paljon menneitä, mutta tulloosoo siinä mukkaa ajankohtaistakkii. Jokkaisella on oma mielpije! Ja pahamielhä siinä tulloo, jos ei kukkaa kuuntele.

Sylillinen kiitoksia seurakunnalle ja monille auttajille, jotka jakavat ruoka-apua ja pieniä avustuksia hädässä eläville. Diakoniatyö jakaa sitä henkistä tukea muun ohella.

Nuorten puolesta on paha mieli, kun tuli tällainen Tyhjä-kesä. Mistä rahat ruokaan ja vuokraan ym. Sukulaiset auttavat mahdollisuuksien mukaan! Täällä Savonlinnassa oli paljon kesätöitä, mikä oli opiskelijoille mieluista ja tarpeen.

Tämä meidän kaunis kesäkaupunki on niin hiljainen. Ei oo Oopperoo, kesäteatterit, konsertit, torin hälinä on pois. Onneksi on kaunis luonto Kaikkeudessaan kuunnella ja ihailla kesän tuloa.

Ulla Sairanen