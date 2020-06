Karttapalvelu näyttää vesistöjä säästävät Roope-palvelupisteet

0

Mistä löytyisi lähin Pidä Saaristo Siistinä ry:n imutyhjennysasema tai jätepiste? Pidä Saaristo Siistinä ry lanseerasi uuden mobiiliystävällisen Roope-kartan, joka helpottaa kestävää vesillä liikkumista.

Roope-palvelut ovat Pidä Saaristo Siistinä ry:n vesilläliikkujille tarjoamia ja ylläpitämiä palveluita merialueilla ja Järvi-Suomessa. Roope-palvelut edesauttavat vesistöjemme puhtautta ja roskattomuutta sekä vähentävät rehevöitymistä. Palveluihin kuuluu muun muassa jätepisteitä, kuivakäymälöitä, veneiden käymäläjätteiden imutyhjennysasemia sekä astianpesupaikkoja.

Uudella Roope-kartalla voi etsiä kaikkia Roope-palveluita sekä ympäristöystävällisiä Roope-satamia. Kartan avulla voi myös suodattaa erilaisia hakutuloksia, kuten etsiä Roope-palvelupistettä, jossa on biojätteen keräys ja astianpesupaikka.

Roope-kartta on mobiilikäyttöinen

Uusi Roope-kartta on suunniteltu mobiilikäyttö edellä, vaikkakin sitä voi käyttää myös tietokoneen selaimella. Karttasivusto kannattaa tallentaa puhelimeen tai tablettiin pikakuvakkeena, jolloin palvelu toimii sovelluksen tavoin.

– Nyt jäsenillämme on mahdollisuus löytää lähimmät Roope-palvelut vaivattomasti mobiililaitteella. Veneilijät pystyvät esimerkiksi suunnittelemaan reittinsä siten, että sen varrelle osuu käymäläjätteen imutyhjennyspaikka. Moni vesilläliikkuja arvostaa myös tietoa jätepisteen sijainnista tai vaikka grillipaikoista retkisatamissa, PSS ry:n viestintäpäällikkö Nora Forsman kertoo.

Nora Forsman painottaa, että kartan avulla etsitään vain Roope-palveluita.

– Käyttäjän on hyvä pitää mielessä, että monessa satamassa on Roope-palveluiden lisäksi muitakin palveluita, jotka eivät kartalla näy.

Roope-kartta on PSS ry:n yhteistyökumppanin, digitaalisiin palveluihin erikoistuneen Poutapilvi Oy:n tekemä. Poutapilvi on uuden mobiilipalvelun rakentamisessa keskittynyt erityisesti käyttäjäystävällisyyteen ja palvelumuotoiluun.

– Halusimme tehdä Roope-kartasta mahdollisimman selkeän ja helppokäyttöisen. Uusi karttapalvelu onkin rakennettu käyttäjälähtöisesti veneilijöitä ja muita vesillä liikkujia ajatellen. Palvelua tulee pystyä käyttämään esimerkiksi keinuvassa veneessä tai meloessa, mielellään yhdellä kädellä. Sen avulla saa muun muassa paikannettua itsensä kartalle ja näkee nopealla silmäyksellä lähistöllä olevien palveluiden määrän. Uskomme, että karttapalvelu otetaan vesillä liikkujien keskuudessa lämpimästi vastaan, Poutapilven projektipäällikkö Oskari Haaristo sanoo.