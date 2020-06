Kerimäen iso kirkko ja Savonlinnan Tuomiokirkko avoinna vieraille kesä-heinäkuun – jumalanpalveluksiin voi osallistua kirkossa sunnuntaista 7.6. alkaen

0

Valtakunnallinen Tiekirkkokausi peruttiin kokoontumisrajoitusten takia, mutta seurakunnilla on mahdollisuus pitää kirkkoja auki hiljentymistä ja tutustumista varten myös kesäkuukausina.

Kerimäen iso kirkko ja Savonlinnan Tuomiokirkko ovat avoinna kesä-heinäkuun maanantaista perjantaihin klo 11-18. Paikalla on opas tai seurakunnan työntekijä. Lisäksi Tuomiokirkko on avoinna sunnuntaisin klo 11-13 ja Kerimäen kirkko sunnuntaisin klo 12-13. Enonkosken kirkko on avoinna tiistaisin klo 13-15. Enonkoskella ei ole opastusta. Tulijoita pyydetään huomioimaan varotoimet eli pidetään 1-2 metrin turvaväli kanssaihmisiin ja huolehditaan käsihygieniasta. Lievienkin flunssaoireiden aikana jäädään kotiin.

Talvisalon hautusmaalla on kesän aikana kerran viikossa mahdollisuus tavata pappi tai diakoniatyöntekijä

Kesällä 2019 aloitetut päivystykset Talvisalon hautausmaalla jatkuvat tänä kesänä 4.6.-13.8. joka torstai klo 11-13. Pappi ja diakoniatyötekijä liikkuvat hautausmaan alueella ja juttelemaan voi pysähtyä vaikka kukkienkastelureissulla. Keskustelemaan voi tulla arkisista kuulumisista mutta myös jakamaan surua tai muita mieltä painavia asioita.

Jumalanpalvelukset alkavat läsnäolevan seurakunnan kanssa taas 7.6.

Savonlinnan seurakunnassa jumalanpalvelukset alkava su 7.6. klo 10 Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen, Savonrannan ja Pääskylahden kirkoissa sekä Savonlinnan Tuomiokirkossa.

Turvarajojen mukaiset henkilömäärät kirkoittain:

Tuomiokirkko 260 henkilöä

Kerimäen talvikirkko 40 henkilöä

Kerimäen iso kirkko 300 henk. (parvet ei käytössä)

Rantasalmen kirkko 190 henkilöä

Enonkosken kirkko 125 henkilöä

Savonrannan kirkko 200 henkilöä

Punkaharjun kirkko 25 henkilöä, (salissa 20 ja parvella 5)

Pääskylahden kirkko 40 henkilöä

Suntiot ja vahtimestarit valvovat, että määrä ei ylity. Turvaväleistä ohjeistetaan kirkoissa. Myös ehtoollisen viettäminen on mahdollista. Ehtoollisen vietosta oheistetaan kirkossa.

Kirkossa on tärkeää muistaa yleiset ohjeet tartuntojen välttämiseksi: Pidetään turvavälit kunnossa ja huolehditaan käsihygieniasta. Flunssaoireissa jäädään kotiin

Kirkkomusiikin Varttikonsertit alkavat videoituna sunnuntaina 7. kesäkuuta

Seurakunnan omat kirkkomusiikkikonsertit toteutetaan tänä kesänä videoituina Varttikonsertteina. Noin 15 minuutin pituiset konsertit julkaistaan sivulla Facebook.com/savonlinnansrk ja YouTube-kanavalla sunnuntaisin klo 18 su 7.6 alkaen. Ohjelmassa on yhteensä yksitoista konserttihetkeä.

– Kokoontumisrajoitusten osittainen purkaminen ei ehtinyt vaikuttaa konserttikesän toteutukseen. Tämä toteutustapa on joka tapauksessa kuulijaystävällisin. Kesän konserttien kävijämäärät ovat niin suuria, että jopa Tuomiokirkon kokoisessa kirkossa osa vieraista ei välttämättä olisi mahtunut sisälle uusien turvarajojen puitteissa. Videoidut konsertit tuovat kesän musiikkielämykset kaikkien ulottuville, kertoo johtava kanttori Minna Raassina. Konsertit kuvataan kesäkuun alussa.

Kesän esiintyjiä ovat:

Katariina Kokkonen, laulu ja Minna Malinen, piano

Minna Malinen ja Seija Tapanainen, laulu, oboe, urut

Minna Raassina, laulu ja Maija Teikari, piano

Kaisa Makkonen, laulu ja Maija Teikari, piano

Pauliina Sairanen, laulu ja Eeva Tapanen, piano

Savonlinna-kvartetti

Hanni Autere, viulu ja laulu

Ilkka Vesioja, sello ja Hannu Vesioja, urut

Seeli Toivio, sello ja laulu; Kari Pykäläinen, urut

Helmi Consort: Marja Gaynor, viulu, Katri Susitaival, viola da gamba ja Anna Savelainen, continuo

Katja Inkala, alttoviulu ja Liisa Rousti, piano

​8.-14.6. Koululaisille ja perheille Kesärastit -kaupunkisuunnistus Savonlinnan Tuomiokirkon lähistöllä.

Kesärastien aloituspiste ja ohjeet ovat Tuomiokirkon pääoven edustalla ilmoitustaululla. Vihjeet johdattavat toiminnalliselta rastilta toiselle. Rasteilla tarvitaan älypuhelin, jossa on QR-koodin lukija. Rasteilla mm. tietovisa, kesävinkkivideoita ja liikunnallista puuhaa. Mukaan koko perhe tai kaveri sekä iloista kesämieltä! (huom. rastit sijaitsevat kaupunkialueella)