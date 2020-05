Pääkirjoitus: Kaikki eivät saa ääntä kuuluviin

0

Poikkeuksellisesta keväästä siirrymme kesään, josta ei tule aivan perinteinen lukuisten tapahtumien peruunnuttua. Rajoitusten puolesta palveluliiketoimintaa saadaan jo hieman nytkäytettyä liikkeelle, jos vain ihmiset uskaltavat istua terasseilla ja käydä vaikka ulkona syömässä.

Monet pienempien tapahtumien järjestäjät ovat edelleen ymmällään, voiko tilaisuuksia järjestää ja jos rajoitusten puolesta se olisi mahdollista, niin lähtevätkö ihmiset vielä liikkeelle? Julkisilla paikoilla liikkuminen tapahtuu kesällä pitkälti jokaisen oman harkinnan pohjalta. Hallitus ei enää paimenna samaan tapaan kuin kevättalvella, jolloin tekemiset päätettiin yksilöä ylemmällä tasolla.

Tiukat liikkumisrajoitukset uudistuvat vapaammiksi myös 70-vuotta täyttäneiden kohdalla. Kevään koettelemukset ovat kuitenkin ennättäneet nostattaa ikääntyneiden keskuudessa sen verran kiukkua, että edelleen osa ”suojelun kohteena” olevasta väestöstä tuntee tulleensa turhaan paimennetuksi. Sen ymmärtää, kun tietää, miten tervettä, toiminnallista ja tekevää väkeä ikääntyneiden keskuudessa on. Vanhuuseläkeläiset ylläpitävät kansalaisyhteiskuntaa esimerkiksi järjestötoiminnan kautta ja heidän vapaaehtoisena tekemänsä työpanos on monella saralla välttämätön.

Aktiivisin osa ikäryhmään kuuluvista pystyvät tuomaan ajatuksensa ja tunteensa julki, kuten tästä lehdestä on luettavissa. Unohduksiin ei saisi jättää sitä kansanosaa, jonka toimintakyky on alentunut, ja joka ei pysty puhumaan puolestaan. Muistetaan siis jatkossakin, että lähimmäistä ei jätetä.